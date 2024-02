Fidenza Shopping Park a sostegno del Centro Antiviolenza di Fidenza

Lo spirito di solidarietà che ha animato i partecipanti alla scorsa Xmas Run di dicembre, organizzata da Fidenza Shopping Park in collaborazione con Parmarathon a.s.d., si è concretizzato oggi con una donazione di attrezzature per la cucina e per la persona al Centro Antiviolenza – sezione di Fidenza. Grazie alle donazioni dei runner che hanno partecipato alla corsa di Natale unitamente a quella del Fidenza Shopping Park, oltre 20 piccoli elettrodomestici sono stati consegnati da Alberto Lapioli, direttore del Fidenza Shopping Park, a Pamela Ceraudo, responsabile dello sportello

di ascolto di Fidenza. La struttura di Fidenza è coordinata del Centro Antiviolenza di Parma che gestisce quattro case rifugio, di cui due per situazioni di emergenza, rivolte a mamme e bambini in fuga da situazioni di violenza familiare.

L’attrezzatura donata permette di dare risposta ai bisogni immediati delle donne si trovano a lasciare la propria casa dopo avere subito percosse e minacce, spesso anche con bambini piccoli o preadolescenti. Nell’immediato servono ascolto e calore umano ma soprattutto uno spazio funzionale ai bisogni più elementari dove ripristinare una vita quotidiana fatta di serenità. La casa rifugio rappresenta una soluzione temporanea da cui ripartire dopo avere recuperato fiducia in se stesse verso un futuro autonomo.

Centro Antiviolenza di Parma - Sportello di Fidenza

Il Centro antiviolenza è una associazione di volontariato ong costituita nel 1985 che opera in tutta la provincia di Parma, attivo nel capoluogo e con uno degli sportelli d'ascolto a Fidenza. Il Centro gestisce quattro case rifugio, due di queste sono destinate all'ospitalità in emergenza, attive 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, festività comprese. Accoglie gratuitamente donne che vogliono uscire da situazioni di violenza o abusi. In totale rispetto e riservatezza, le donne possono accedere al percorso anche senza fornire le generalità, dando ad esempio nomi di fantasia. Nella struttura sono ascoltate e accompagnate nel percorso di uscita nel rispetto dei loro tempi, e possono contare su consigli legali e colloqui con psicologhe volontarie.

Per contattare il Centro si può chiamare il numero di Parma allo 0521 238885; fuori dagli orari di apertura è attiva una segreteria telefonica h 24.

“Il Centro Antiviolenza - sottolinea Pamela Ceraudo, del Centro Antiviolenza sezione di Fidenza - ringrazia gli organizzatori della Xmas Run, Parmarathon a.s.d. e Fidenza Shopping Park, per la sensibilità e l'attenzione dimostrata. Gli oggetti donati sono destinati alle nostre ospiti ed ai loro figli e serviranno a migliorare e a rendere più confortevole la loro presenza nelle nostre case o le aiuteranno a far fronte alle loro esigenze nel momento del raggiungimento dell’autonomia, anche abitativa.”

“Fidenza Shopping Park - sottolinea il direttore del Fidenza Shopping Park, Alberto Lapioliha scelto di affiancare il Centro Antiviolenza con alcune iniziative di beneficenza e sensibilizzazione tra cui la Xmas Run dello scorso dicembre. Riteniamo infatti che sul tema molto importante del contrasto alla violenza sulle donne tutta la società debba sentirsi coinvolta e concretamente partecipe delle iniziative di aiuto per costruire anche a Fidenza una comunità più rispettosa verso mamme e bambini.”

Il Parco Commerciale Fidenza Shopping Park

Fidenza Shopping Park è nato nel 2008 ed è una realtà economica e commerciale di riferimento per l’area circostante

anche grazie alle iniziative rivolte al territorio. Vanta ventidue negozi, di cui 15 medie superfici. Collocato in prossimità

della principale arteria autostradale italiana, dispone di un ampio parcheggio con 2.550 posti auto.