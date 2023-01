Firenze, distrutta la targa di Largo Martiri delle Foibe

Il Comitato 10 Febbraio esprime viva preoccupazione per la distruzione della targa di Largo Martiri delle Foibe, avvenuta l’altra sera a Firenze, e invita il primo cittadino a ripristinare l’insegna stradale e a condannare questo vile gesto di inciviltà e stupidità. “All’approssimarsi delle celebrazioni in occasione del Giorno del Ricordo, i soliti noti si divertono a distruggere le insegne che ricordano gli infoibati e gli esuli dal confine orientale d’Italia – dichiara Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 Febbraio – quest’anno si sono mossi in anticipo e a Firenze è stata devastata la targa stradale di Largo dei Martiri delle foibe. Invece di riflettere sulla strage perpetrata dai comunisti slavi e dai loro complici, e sull’esodo di 350 mila italiani costretti a fuggire da terre di cultura secolare italiana, nel 2023 dobbiamo ancora assistere ad atti vandalici e sfregi alla memoria della nostra Patria. Confidiamo che il Sindaco Nardella intervenga celermente, faccia ripristinare la targa ed esprima, a nome della nobile città di Firenze, una ferma condanna di questo gesto insano e criminale.