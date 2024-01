Food-ER: online il sito dedicato al progetto internazionale sull’agroalimentare che unisce tutti gli Atenei dell’Emilia-Romagna

oggi è online, all’indirizzo https://www.fooderuniversity. it/ , il sito dedicato a Food-ER (Emilia-Romagna International Network for Education and Industrial Research on Food and Beverage), progetto per la promozione dell’innovazione nell’ambito del settore “Agri-Food” dell’Emilia-Romagna attraverso il potenziamento dell’offerta formativa internazionale e interateneo per la preparazione di profili professionali in grado di competere sul mercato del lavoro presente e futuro nel contesto internazionale.

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è stato costruito nell’ambito di un lavoro collettivo che ha visto attivamente coinvolti la Regione stessa, il Clust-er Agrifood, le imprese del settore agroalimentare della Regione e gli Atenei partner: Università di Parma (capofila), Università di Modena e Reggio Emilia,Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Università di Ferrara e Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Interamente in lingua inglese, il sito è strutturato in più sezioni dedicate a inquadrare e illustrare gli obiettivi, gli scopi del progetto, l’offerta formativa, valorizzando inoltre le diverse entità che costituiscono Food-ER.