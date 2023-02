Lesignano, segnalata una frana a San Michele Cavana: intervento dei vigili del fuoco

Una frana è stata segnalata a San Michele Cavana, tra strada La Maestà e via San Michele Cavana, nei pressi dell'Osteria del Sale, nel comune di Lesignano dè Bagni. L'emergenza è scattata poco dopo le ore 7 di martedì 28 febbraio e sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Langhirano. Secondo la segnalazione la strada avrebbe ceduto ma la frana si sarebbe staccata in un punto in cui non ci sono abitazioni. Gli operatori del 115, arrivati su posto, hanno effettuato un sopralluogo e non hanno rilevato la presenza di nuove frane e di un pericolo concreto per il territorio.

