Fungaiolo 30enne si perde nei boschi del monte Orsaro: si alza in volo l'elicottero ma lui rifiuta il soccorso

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per un fungaiolo disperso nel comune di Albareto. A metà pomeriggio la stazione monte Orsaro del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 (a sua volta attivata dai Vigili del Fuoco) per un fungaiolo con perdita di orientamento in area boschiva tra il Monte Orsano e Costa Lentondo nel comune di Albareto.

Due squadre del Soccorso Alpino sono partite immediatamente. Il fungaiolo, 30enne residente in provincia di Lucca, era partito dalla località di Zeri in cerca di funghi quando ha perso l'orientamento e, spaventato, ha chiamato i soccorsi.

Contestualmente sono partiti anche i Vigili del Fuoco con l'elicottero Drago. La prima squadra di terra del Soccorso Alpino, composta anche da una unità cinofila, è giunta sul disperso contemporaneamente all'equipaggio del velivolo. Il toscano ha rifiutato di essere verricellato a bordo dell'elicottero e quest'ultimo ha quindi fatto rientro. Il fungaiolo, privo di problematiche sanitarie è stato riaccompagnato a Zeri, dove aveva lasciato la propria auto, dalla squadra monte Orsaro.