Gambero Rosso, c'è anche il Felino di Boschi nella Top Italian Food 2023

Arrivano i riconoscimenti per il nostro Salame Felino IGP continuano: è stato inserito nella guida Top Italian Food 2023 di Gambero Rosso, il volume che da oltre 5 anni seleziona le migliori aziende e le promuove, in Italia e all'estero, come rappresentative della migliore qualità del settore agroalimentare del Made in Italy. Domenica 18 dicembre nella splendida cornice del Roma Convention Center La Nuvola si terrà l’evento Gambero Rosso Top Italian Food&Wine durante il quale avverranno le premiazioni.

Nel pomeriggio ogni azienda avrà la possibilità di esporre e far assaggiare il prodotto premiato all'interno del percorso di degustazione. “Quest’anno festeggiamo i 100 anni dell’azienda e questo riconoscimento al nostro Salame Felino IGP testimonia la passione e l’impegno che ogni giorno mettiamo in questo lavoro per offrire sempre la migliore qualità possibile nel rispetto delle tradizioni. Questo premio ci darà la possibilità di sfruttare tutte le opportunità che Gambero Rosso mette a disposizione, come l’utilizzo del bollino Top Italian Food 2023, sia sul packaging che nelle attività di comunicazione relative al prodotto, e la partecipazione in collaborazione a eventi nazionali e internazionali.” Lorenzo Boschi