Giornata mondiale dell’Alzheimer: le iniziative delle Aziende sanitarie di Parma in città e provincia

Le Aziende sanitarie di Parma aderiscono alla giornata mondiale dell’Alzheimer che si celebra in tutto il mondo il 21 settembre e organizzano quattro eventi, con un unico obiettivo: sensibilizzare la cittadinanza sulla patologia, presentare i servizi offerti al malato, supportare e formare familiari impegnati nell’assistenza.

LANGHIRANO: CICLO DI INCONTRI PER CAREGIVER IL 20

E’ importante che il familiare non diventi egli stesso “vittima” della malattia e sappia, per quanto possibile, compensare, piuttosto che accettare i deficit del malato. Con l’obiettivo di informare e formare alle migliori strategie di gestione della persona con demenza, il Centro disturbi cognitivi e demenze del distretto Sud-Est in collaborazione con il servizio Assistenza anziani, organizza un ciclo di incontri psicoeducazionali per i caregiver. Sono quattro gli incontri proposti, tutti dalle 16 alle 17.30 nella sala convegni della Casa della Salute di Langhirano in via Roma 42/1. Il primo appuntamento è il 20 settembre, a seguire, il 27 settembre, il 4 e 11 ottobre. Per informazioni: scrivere a nalocatelli@ausl.pr.it o telefonare il martedì e il mercoledì al numero 0521.865136.

PARMA: il 21 AL MAGGIORE PUNTO INFORMATIVO CON MINI-TEST AGLI ANZIANI, AL CENTRO DISTURBI COGNITIVI DI VIA VERONA L’OPEN DAY

Il 21 settembre i professionisti dell’unità operativa di Geriatria, della clinica Geriatrica e dell’unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Maggiore di Parma allestiscono un punto informativo nell’atrio del “Monoblocco” caratterizzano di “giallo”, colore stimolante le performance cognitive, per dare informazioni alla popolazione sulla patologia e i servizi offerti attraverso medici, infermieri e psicologi impegnati nella gestione della malattia. Agli anziani di passaggio verranno offerti un mini test di screening e materiale di divulgazione.

Sempre il 21 settembre il Centro disturbi cognitivi e demenze di via Verona n. 36/A a Parma apre alla cittadinanza. Dalle 9.30 alle 12.30, i professionisti del servizio sono a disposizione di pazienti e familiari e di tutti coloro che sono interessati ad avere indicazioni e informazioni sui corretti stili di vita per la prevenzione della demenza. Dalle 15 alle 16.30 è organizzato un incontro per presentare progetti e opportunità di cura con l’avvio del percorso informativo e formativo dal titolo “Qualità di vita e demenza: le sfide di oggi”, rivolto ai caregiver.

CAMMINATA A FIDENZA IL 23

Sabato 23 settembre torna la camminata “Ricordare il cammino della vita”, organizzata dal Centro disturbi cognitivi e demenze di Fidenza, giunta alla sua 11esima edizione. Un percorso di 4,5 km da fare insieme ai professionisti del servizio e a tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa di solidarietà. Il ritrovo è al Centro Scaramuzza in via don Tincati 2 a Vaio (Fidenza) alle 9, per partire alle 9.30, con ritorno al Centro alle 11.30. Segue la premiazione del concorso arte e fotografia “Giorni Speciali: emozioni, immagini e ricordi della propria vita”. A conclusione della mattinata, è offerto un rinfresco gentilmente organizzato dalla cooperativa sociale Proges, dal Gruppo 365 volte donna e dal panificio Cavallo di Salsomaggiore. E’ un’iniziativa realizzata dall’Azienda Usl in collaborazione con: Comune di Fidenza, Gruppo Sostegno Alzheimer di Fidenza, Proges e Gruppo 365 volte donna. La partecipazione è gratuita, non occorre l’iscrizione.

LA MALATTIA E I SUOI SINTOMI

La perdita di memoria, la difficoltà nel parlare, a riconoscere cose o persone e anche l’incapacità di compiere semplici gesti quotidiani sono i principali sintomi della demenza, di cui il morbo di Alzheimer è la tipologia più comune. Una malattia cronica e degenerativa, che causa danni al cervello di chi ne soffre e che ha un impatto importante anche sulla vita di chi assiste. Per questo motivo la demenza è oggi considerata una "malattia sociale".

I NUMERI

All’anno, sono circa 9.000 le persone (e loro familiari) seguite dalla rete provinciale dei Centri per i disturbi cognitivi e demenze dell’Azienda Usl di Parma. Solo nel 2022, sono state circa 6.000 le visite di controllo e oltre 2.200 le prime visite, da cui sono conseguite 1.085 nuove diagnosi di demenza.