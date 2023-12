Giornata internazionale del volontariato: gli appuntamenti per martedì 5 dicembre

Il Forum Terzo Settore Parma, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Parma, in collaborazione con il CSV Emilia e di altre associazioni del territorio partecipa alla “Giornata Internazionale del Volontariato” promossa dalle Nazioni Unite che si terrà martedì 5 dicembre 2023 alle ore 15.30 sotto i Portici del Grano in Piazza Garibaldi.

Parma si unisce al coro di quanti, in tutto il mondo, nella giornata del 5 dicembre ringraziano i volontari per il lavoro, il tempo e le capacità dedicate agli aiuti umanitari, all’assistenza ai più fragili, alla salvaguardia dei diritti umani, alle iniziative di pace, al supporto delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Programma prevede al mattino, in alcune scuole superiori, un momento di riflessione sul Volontariato con la lettura di un messaggio o con una testimonianza.

Alle ore 11 all’Università di Parma, inaugurazione della mostra sul volontariato “IO AMO” promossa dal CSV Emilia.

Alle ore 15.30 ritrovo delle associazioni di volontariato di Parma sotto i portici del Comune e apertura dei tavoli dedicati alla progettualità del volontariato.

Sarà presente il gruppo degli Alpini Parma Centro che offrirà una degustazione di vin brulè; l’incontro sarà allietato dalle note musicali di William Tedeschi con la sua armonica a bocca, dalla lettura di Enrico Maletti e Mirella Cenni di poesie in dialetto.

La giornata di concluderà con un convegno alle ore 17.15 all’Auditorium di Palazzo del Governatore, promosso dall’Associazione Il Borgo e da Fondazione Andrea Borri, dal titolo “50 anni di protezione civile a Parma: ricordando Andrea Borri” durante il quale sarà consegnata la Targa del Forum Terzo Settore di Parma al “Comitato provinciale di Parma degli organismi di volontariato per la Protezione Civile”, nato con 24 associazioni di volontariato, oggi diventate 60.