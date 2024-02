Giornata internazionale dell’epilessia: i professionisti delle due Aziende sanitarie in campo per promuovere una corretta informazione

In occasione della Giornata internazionale dell’epilessia, i professionisti delle Aziende sanitarie di Parma incontrano i cittadini con due iniziative pubbliche promosse dalle strutture di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Neurologia, diretta da Liborio Parrino e di Clinica pediatrica, diretta da Susanna Esposito e dall’unità operativa di Neurologia dell’Azienda Usl diretta da Doriana Medici.

L’appuntamento è per lunedì 12 febbraio dalle 10 alle 16 a Parma, al banchetto informativo allestito all’ospedale Maggiore e a Fidenza, al gazebo in piazza Garibaldi.

Obiettivo delle iniziative, patrocinate e supportate da Lice, Lega italiana contro l’epilessia, è informare e sensibilizzare su questa malattia, che in Italia colpisce circa 600mila persone, di cui 22mila solo in Emilia-Romagna, con 2mila nuovi casi all’anno.

STAND INFORMATIVO A PARMA

Nel vialetto centrale del Maggiore, davanti all’ospedale dei Bambini, le dottoresse Irene Florindo e Lucia Zinno specialiste del Centro per la diagnosi e la cura dell’Epilessia dell’unità operativa di Neurologia e le dottoresse Emanuela Turco e Benedetta Piccolo della Neuropsichiatria infantile saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni utili e consegnare il materiale informativo sulla patologia con l’obiettivo di contrastare la disinformazione e i pregiudizi che ancora esistono sulla malattia. Come riconoscere i segnali, quali sono gli esami necessari per la diagnosi precoce e l’importanza di un trattamento terapeutico mirato sono gli argomenti che verranno affrontati all’infopoint dell’Ospedale Maggiore.

“La diagnosi di epilessia è complessa – spiegano le neurologhe Florindo e Zinno – per ottenerla, è fondamentale un’attenta analisi della storia sia famigliare che personale del paziente, da integrare con i risultati degli esami strumentali. Inoltre sono ineludibili anche i risvolti sociali, con lo stigma che colpisce da secoli queste persone a tutte le età, ed è per questo che per noi risulta importante e strategica la comunicazione, come anche questa iniziativa vuole evidenziare. Nei nostri ambulatori ogni anno sono circa 700 le prime visite per accertare l’epilessia e circa 1000 le visite di controllo”.

“Nella nostra provincia, in ambito pediatrico – prosegue la prof.ssa Susanna Esposito – abbiamo circa 78 casi ogni 100.000 abitanti con una maggiore incidenza nei primi 4 anni di vita, senza significative differenze tra maschi e femmine. Risultano fondamentali la diagnosi precoce, la gestione appropriata dal punto di vista terapeutico e, nel passaggio tra l’età pediatrica e quella adulta, la continuità assistenziale del paziente che al Maggiore garantiamo grazie ad una stretta collaborazione tra gli ambulatori della Clinica pediatrica e quelli della Neurologia. Ogni anno, all’Ospedale dei Bambini, svolgiamo una media di circa 650 visite neuro-pediatriche per epilessia, oltre a prendere in carico più di 200 bambini ricoverati con nuova diagnosi”.

GAZEBO A FIDENZA

Sempre lunedì 12 febbraio, dalle 10 alle 16, al gazebo in piazza Garibaldi a Fidenza sarà presente con la sua équipe Claudia Giorgi, direttrice dell’unità operativa semplice di Elettroencefalografia ed epilessia dell’ospedale di Vaio.

“L’epilessia è riconosciuta come malattia sociale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – spiega Claudia Giorgi – L’ambulatorio di Epilessia dell’Azienda Usl, all’interno dell’unità operativa di Neurologia diretta da Doriana Medici, ha in cura oltre 2mila persone adulte. Ancora troppo spesso, la diffidenza, la discriminazione e la non conoscenza di questa patologia minano il benessere e la qualità della vita di chi ne soffre: a scuola, al lavoro, nelle relazioni affettive. L’evento vuole quindi contribuire a migliorare i livelli di conoscenza, di educazione e di prevenzione della malattia in tutti i settori della società”. “Con l’occasione – conclude la direttrice – sarà distribuito l’opuscolo con pratiche informazioni su come riconoscere una crisi epilettica e come comportarsi”.

Insieme ai professionisti dell’unità operativa di Neurologia, al gazebo ci sarà anche Barbara Bruni, direttrice dell’unità operativa semplice di Psicologia della salute, clinica e di comunità dell’Azienda Usl con la sua équipe. “Dal 2021 – spiega la Bruni - è operativo, unica esperienza in Emilia-Romagna, un protocollo attuativo di psicologia dell'epilessia ed integrazione psico-socio-assistenziale per promuovere un processo di adattamento, di consapevolezza e di benessere fisico, psichico e relazionale della persona con epilessia e dei suoi familiari”. L’evento di Fidenza è organizzato in collaborazione con il Comune di Fidenza e la locale Croce Rossa Italiana.

ILLUMINAZIONE VIOLA

Per richiamare l’attenzione alla Giornata, il 12 febbraio, si illuminano di viola – colore simbolo dell’epilessia – le facciate del padiglione d’ingresso dell’Ospedale Maggiore e del Municipio di Fidenza.

COME SI ACCEDE

Agli ambulatori di Parma e Fidenza si accede con richiesta del medico di famiglia e prenotazione nei consueti canali (numero verde 800.629.444, sportelli CUP, farmacie che effettuano il servizio, online tramite fascicolo sanitario elettronico).