Giornata mondiale del Cuore: il 27 settembre consulenze gratuite

Nell’ambito della Giornata del Cuore che si celebra in tutto il mondo il 29 settembre, torna anche quest’anno negli ospedali di Parma, Vaio e Borgatoro l’open week promosso dalla Fondazione Onda dedicato a promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari.

Mercoledì 27 settembre, i medici specialisti del Maggiore Emilia Solinas, Giovanna Pelà e Rossella Giacalone saranno a disposizione dei cittadini per video consulti personalizzati sui principali temi legati alle patologie cardiache. La prenotazione dei colloqui individuali e gratuiti è disponibile entro le ore 13 di lunedì 25 settembre scrivendo via e-mail a openweek@ao.pr.it. Completata l’iscrizione si riceverà il link personale di accesso al video consulto.

Negli Ospedali di Vaio e Borgotaro, sempre mercoledì 27 settembre, i cardiologi dell’U.O. di Cardiologia e terapia intensiva coronarica diretta da Giovanni Tortorella saranno a disposizione dei cittadini per colloqui telefonici sui temi della prevenzione cardiovascolare, infarto cardiaco e patologie valvolari.

Le consulenze sono gratuite, è necessaria la prenotazione, tramite email a ezanardi@ausl.pr.it, indicando il proprio nome e un recapito telefonico, oppure chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 il numero 0524.515638.

In Italia, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte, essendo responsabili del 35,8% di tutti i decessi. Nelle donne, si presentano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Per entrambi i sessi, resta cruciale il ruolo della prevenzione, legata principalmente agli stili di vita e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

L’Open week di Fondazione Onda è riservato agli ospedali certificati con i Bollini Rosa che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e che offrono un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute di tutti. Quest’anno a Parma la giornata del Cuore si caratterizza da un ricco programma di eventi, convegni e iniziative di sensibilizzazione, rivolte ad operatori sanitari, pazienti e cittadini, organizzate dalle strutture del dipartimento cardio-toracico vascolare dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, diretto da Francesco Nicolini, insieme all’unità operativa di Cardiologia e terapia intensiva coronarica diretta da Giovanni Tortorella. Tutte le iniziative aggiornate sono disponibili sui siti delle Aziende sanitarie di Parma: www.ao.pr.it e www.ausl.pr.it.