Giornata mondiale dell’igiene delle mani: le iniziative delle due Aziende sanitarie

“Unite for safety: clean your hands!” (Uniti per la sicurezza: igienizza le tue mani!): è questo lo slogan promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Giornata mondiale dell’Igiene delle Mani, che come ogni anno si celebrerà il 5 maggio. Uno slogan che per questa edizione ha mantenuto anche in Italia il messaggio in lingua inglese, a sottolineare la grande importanza globale di questo semplice, ma fondamentale, gesto di salute. Mai come negli anni recenti, infatti, l’igiene della mani assume una particolare rilevanza: è grazie a questa azione quotidiana che, insieme ai vaccini, al distanziamento ed all'impiego di mascherine, si è costruito un argine efficace al coronavirus. Ma è sempre necessario mantenere alta l’attenzione e continuare a sensibilizzare ed informare sull’importanza di questa abitudine, sia negli ambienti sanitari che in tutti gli altri luoghi di vita. “L’igiene delle mani è un gesto tanto semplice quanto efficace nella salvaguardia della salute collettiva – hanno commentato la sub Commissaria sanitaria dell’Ausl Romana Bacchi e il Direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore Ettore Brianti – ma è di fondamentale importanza che diventi un’abitudine comune a tutti.” Le iniziative messe in campo dall'Ausl, promosse dall’Unità operativa Governo clinico ospedale-territorio con il supporto del Gruppo aziendale igiene mani, riguardano la sensibilizzazione sia del personale aziendale che della popolazione in generale, con vari strumenti. Grazie alla collaborazione tra gli operatori sanitari e gli studenti del Corso di laurea in Infermieristica della sede di Fidenza, è stato realizzato un video di sensibilizzazione, che verrà diffuso sulla rete intranet e sulle pagine Facebook e Youtube aziendali; inoltre nei due ospedali Ausl (Vaio e Borgotaro), verranno diffusi dagli altoparlanti delle strutture alcuni spot audio sull’importanza di una corretta igiene delle mani negli ambienti sanitari e non.

Completa le iniziative dell’Ausl la diffusione di nuove locandine informative che verranno affisse nelle strutture aziendali e che avranno come filo conduttore lo slogan della Giornata mondiale 2022. Sono molteplici le azioni messe in campo all’Ospedale Maggiore promosse dall’unità operativa di Igiene Ospedaliera e Medicina Preventiva, in collaborazione con il Governo Clinico e il Servizio Farmacia. L’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani verrà posta proprio dagli operatori sanitari dell’Ospedale di Parma che saranno i protagonisti e i testimonial d’eccezione della campagna, grazie all’indizione di un concorso fotografico interno. Tutte le immagini saranno raccolte in un video trasmesso dai principali canali di comunicazione dell’Azienda ospedaliera. Inoltre, per far luce sull’importanza di questa buona pratica, il Padiglione direzione di via Gramsci si tinge di arancione - colore simbolo della sicurezza delle cure - mentre in corrispondenza degli accessi al pubblico saranno collocati gli striscioni multilingue con lo slogan dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sempre al Maggiore, è prevista la distribuzione nelle aree ambulatoriali di gel idroalcolico in formato tascabile e di cartoline informative con le istruzioni utili a una corretta igiene delle mani. In occasione della giornata, tutti i professionisti dell’Ospedale avranno applicate sulla divisa le spillette della campagna “Uniti per la sicurezza, lava le tue mani”. Anche l'Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” aderisce all'iniziativa con il gioco del lavaggio delle mani: i piccoli pazienti potranno esprimere la loro creatività disegnando o scrivendo ciò che la pulizia delle mani significa per loro. E' stata infatti predisposta una cartolina dedicata con una cornice che riporta le parole della “Filastrocca delle mani pulite”, i disegni elaborati saranno poi esposti nell’atrio del Padiglione.