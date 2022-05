Passa il Giro: code e rallentamenti in centro e lungo le tangenziali

Il passaggio dellla 12esima tappa del Giro d'Italia nel comune di Parma ha provocato grossi problemi al traffico automobilistico, sia nei pressi del centro storico che lungo le tangenziali. Con gran parte delle strade del centro e dell'Oltretorrente inibite al passaggio dei veicoli si sono verificate code e rallentamenti nelle aree limitrofe e vicino alle uscite delle tangenziali.

Lungo la tangenziale Sud l'uscita per via Spezia è rimasta chiusa in corrispondenza del passaggio dei ciclisti. Dopo il passaggio della carovana l'uscita è stata riaperta. Dopo il passaggio dei corridori la situazione è lentamente tornata alla normalità. Le strade sono state man mano riaperte.

Il provvedimento di chiusura ha riguardato infatti la zona da Borgo Cucine a Piazzale della Pilotta, da Piazzale della Pace a Via Verdi e Via Bodoni. In queste strade il traffico è stato completamente inibito dalle 8. A partire dalle 9:00 e fino alle 13:30 viale Toschi e Viale IV Novembre hanno ospitato i veicoli e le squadre degli atleti in preparazione alla partenza,

Durante il transito della manifestazione chi procede in auto in direzione Ovest verso Ponte Italia, verrà deviato in Viale Duca Alessandro e in Viale Solferino, poiché il Ponte sarà chiuso alla circolazione. Non è possibile attraversare via La Spezia, se non utilizzando la Tangenziale Sud, i cui svincoli di uscita sulla via La Spezia sono stati chiusi alla circolazione. Per chi arriva in auto da Est/Ovest le direttrici saranno libere alla circolazione sono Via Emilia Est, circonvallazione Est, Staz. FFSS, Viale Piacenza, Piazzale Caduti del Lavoro, Via Emilia Ovest.