I Boys alla società: "Stadio? Non si capisce cosa volete fare"

“Con lo stadio non si capisce cosa volete fare, trovate un posto in provincia dove farci giocare”. Lo striscione esposto in Curva Nord, all'inizio del secondo tempo della partita con l'Ascoli, non ha bisogno di interpretazioni. I tifosi chiedono chiarezza per quanto riguarda il progetto di restauro del Tardini, in mano alle valutazioni della Conferenza dei Servizi. L'ente ha presentato una corposa richiesta di chiarimenti riguardo alla parte progettuale, il Club si è preoccupato di fornire tutto il materiale richiesto in un ampio dossier adesso al vaglio. La risposta è attesa nella prima metà dell'anno, nella seconda - in caso di parere definitivo - dovrebbe partire la cantierizzazione. Ma c'è dibattito sulla sede alternativa. I tifosi preferirebbero rimanere in provincia, come espressamente richiesto nello striscione, mentre il Club sta vagliando la soluzione Piacenza, dove giocano già Feralpisalò e la squadra di casa. Molto dipenderà anche dalla categoria che i crociati disputeranno. Intanto i tifosi chiedono chiarezza.