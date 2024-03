I Folletti: uova di Pasqua per pazienti e personale dell’Ospedale dei bambini e regali per il Barbieri

All’Ospedale Maggiore sono tornati i Folletti i cui volontari, vestiti da coniglietti e da Super Mario e Luigi, hanno portato i loro auguri ai piccoli pazienti e al personale dell’Ospedale dei bambini senza dimenticare i pazienti ricoverati al Barbieri, oltre alla Neurochirurgia e al personale del Pronto Soccorso a cui porteranno un saluto nei prossimi giorni.

Ai reparti pediatrici, i Folletti con la presidente Enza Salvati, e una delegazione della Polizia stradale di Parma e della Questura di Parma hanno consegnato uova di cioccolata con l’immancabile sorpresa per tutti i bambini ricoverati così come hanno donato un grande uovo di Pasqua per ciascuna delle strutture oltre ad un dolce pensiero per il personale in servizio nei giorni di festa. I regali sono stati consegnati alle coordinatrici infermieristiche e al personale medico con il direttore del dipartimento materno-infantile Emilio Casolari affinché si facciano carico di farli avere ad ogni bambino. Grazie ad una generosa donazione degli alunni della Scuola di Arti marziali Shin Ki Tai del maestro Luca Mossini, i Folletti sempre insieme a Polizia stradale e Questura hanno consegnato sedie nuove per il Pronto soccorso pediatrico che ha così potuto rinnovare tutte le sedute della sala d’attesa.

“Quello che facciamo è solo un piccolo gesto per ringraziare il personale dell’Ospedale per quello che sta facendo ogni giorno. Un grazie a Voi e un grazie a tutte le aziende, gli enti, gli amici che ci sostengono”, ha detto Enza Salvati mentre, accompagnata dai suoi folletti, ripartiva per consegnare alle coordinatrici infermieristiche del Barbieri regali per la toeletta affinché li distribuiscano ai pazienti che ne avessero bisogno.