"I fondi del PNRR alla sanità di Parma e il Grande Assente"

La FP CGIL di Parma giudica positivamente lo stanziamento dei circa 62 milioni di euro destinati alle aziende sanitarie di questo territorio. Si tratta di risorse importanti che possono determinare un significativo cambiamento per il futuro, perché sia la costruzione di nuove case della salute, che il parco tecnologico e la transizione digitale, richiedono un consistente impiego di risorse.

Analizzando la mole imponente degli investimenti previsti, si evidenzia tuttavia la mancanza di una componente essenziale per gli assetti e la qualità del sistema sanitario: le risorse umane. Nella missione 6 (Salute) del PNRR, tutte le voci di intervento interessano Case e Ospedali di comunità, telemedicina, assistenza domiciliare, ammodernamento e sicurezza degli ospedali. Pertanto, non poteva essere tradotto diversamente il piano di investimenti e la conseguente assegnazione delle risorse alla sanità di Parma deciso dalla Giunta regionale.

La missione 6 del PNRR, nella fase difficile che attraversa tutto il personale sanitario, con le uniche due voci “sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” e del “Corso di formazione in infezioni ospedaliere”, sembra non aver colto minimamente il disagio crescente di questo personale (dirigenza e area comparto) impiegato da due anni in un’emergenza senza precedenti. Sembra non considerare i risvolti sul piano sociale, le implicazioni sulla sfera psico-fisica, la questione salariale, la carenza cronica degli organici, la sicurezza del lavoro e il graduale scollamento da un’idea condivisa sul sistema sanitario efficiente, imparziale e universale.

L’investimento su servizi, progetti, nuove strutture e logistica nel campo della sanità deve essere necessariamente associato al controllo degli esiti e alla correttezza delle procedure. Ad una prima lettura del PNRR, non si registrano disposizioni in materia di controlli mirati, fondamentali per prevenzione di irregolarità e illeciti di varia natura. È presumibile e auspicabile che questi investimenti vengano vincolati alle riforme orizzontali (pubblica amministrazione e giustizia), a quelle abilitanti (concorrenza, anti corruzione, semplificazione appalti pubblici) e a quelle settoriali (lavoro, famiglia, istruzione) previste dallo stesso PNRR.

Per questa ragione occorre porre al centro del discorso sul lavoro la tutela della persona, in veste di capitale umano e di potenziale utente dei servizi. È da questa riflessione, che emerge la necessità di integrare il percorso di rinnovamento tecnologico e strutturale, con una prassi amministrativa estremamente chiara e con le opportune risorse per il capitale umano, un percorso che richiede necessariamente il confronto con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali e l’associazionismo di settore.

La FP CGIL agirà fin da ora nei tavoli nazionali, regionali e territoriali, per implementare le risorse destinate al personale, per un confronto partecipativo, per scongiurare il ritorno alla stagione dei “mattoni”, per sollecitare la rigenerazione dell’attuale parco edilizio, e in definitiva, per garantire la centralità dei professionisti sanitari, cuore pulsante del sistema salute.