I professionisti del Maggiore in dialogo con gli studenti delle superiori

Il 40% delle neoplasie, ovvero dei tumori, dipende dai nostri comportamenti. Quindi agendo su alimentazione, attività fisica, fumo e alcol, possiamo ridurre il rischio di ammalarci. Parte da questa premessa, pronunciata dal direttore dell’Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Marcello Tiseo, l’incontro con studenti e studentesse del liceo classico e linguistico Gian Domenico Romagnosi e delle scuole collegate online all’incontro organizzato in occasione della giornata mondiale contro il tumore.

Intervistati dalla speaker di Radio Parma Stefania Biacchi, i professionisti di area oncologica del Maggiore (con Marcello Tiseo, l’oncologa Simona Bui e l’infermiere Marco Alfredo Arcidiacono) hanno sfatato falsi miti e invitato a corretti stili di vita per migliorare il nostro benessere presente ma soprattutto futuro.

L’incontro si è tenuta nell’Aula Magna del Romagnosi grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Pier Paolo Eramo e alle insegnanti di scienze che hanno favorito la partecipazione come Katia Carbonara con la 3a liceo classico; Maria Aurora Grimaudo con la 1a linguistico, Paola Savini per la 2a A liceo classico e l’insegnante di scienze motorie Romina Barbero per la 4° E ginnasio. In collegamento, grazie all’interessamento dell’assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, il liceo Marconi, l’istituto Giordani e la Scuola per l’Europa.

La registrazione dell’evento è disponibile per le scuole inviando una mail a insiemeconte@ao.pr.it. L’iniziativa è stata infatti organizzata dalla campagna “insieme con te” per il Centro oncologico, impegnata soprattutto nel mese di febbraio a promuovere corretti stili di vita anche negli ambienti di lavoro grazie alla collaborazione avviata con le aziende.