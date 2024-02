I residenti di via Milano e in via Trento: "L'umido non viene raccolto, siamo stanchi. C'è chi vorrebbe svuotare i rifiuti in strada"

I residenti di via Milano, via Marmolada, via Trento e via Oristano protestano per i disagi che stanno vivendo, negli ultimi mesi, in relazione alla raccolta dei rifiuti. Se, secondo quanto riferito dagli abitanti, in via Milano e in via Trento, spesso il biologico non viene raccolto in via Oristano i problemi sono con la raccolta della carta.

"Protestiamo - ci raccontano alcuni residenti di via Milano, nel quartiere San Leonardo, per la non raccolta dell'umido in via Milano e in via Trento. In merito a questi disagi abbiamo sollecitato sia l'assessore Borghi che l'Iren ma non è cambiato niente. Alcuni cittadini volevano rovesciare i rifiuti in strada come forma di protesta, altri stavano pensando a smettere di pagare le bollette per un servizio che non c'è o se c'è non funziona per niente".

C'è poi il problema della raccolta della plastica. "In via Oristano tutti i sabati si dimenticano di raccogliere la plastica, è un disagio enorme perchè ogni volta dobbiamo chiamare Iren per farli arrivare. Non capiamo perchè si verifichi una situazione di questo tipo". Tra via Milano, via Trento e via Oristano i residenti sono esasperati e stanno pensando a forme di protesta, anche eclatanti, per attirare l'attenzione su un tema molto sentito dai cittadini.