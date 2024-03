Ial, inaugurata la sede dI Parma dell’ente di formazione professionale

Ial Emilia-Romagna investe su Parma. L’ente di formazione professionale, che nel 2022 ha festeggiato 50 anni di attività ed è uno dei principali della regione, ha inaugurato oggi in città la sede nuova. I locali si trovano in via Giolitti 12/a e occupano una superficie complessiva di 160 metri quadrati.

Al taglio del nastro sono intervenuti il vescovo mons. Enrico Solmi, il sindaco Michele Guerra e il segretario regionale Cisl Filippo Pieri.

«Apriamo una sede più ampia e accogliente perché vogliamo potenziare la nostra offerta formativa su Parma e provincia, offrendo corsi specifici per le imprese locali, in particolare quelle del settore agroalimentare – spiega il presidente Ial Emilia-Romagna Ciro Donnarumma – Già oggi collaboriamo con imprese che hanno stabilimenti anche su Parma come Levoni, Villani e Gruppo Veronesi, con cui in provincia di Modena stiamo sviluppando il progetto di un’accademia delle carni che rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra formazione e mondo produttivo».

Con le sue 14 sedi, Ial Emilia-Romagna vanta una comprovata esperienza nella formazione in diversi settori, tra cui ristorazione e meccanica, estetica e benessere, informatica e sicurezza.

Attualmente a Parma Ial gestisce le attività previste dal fondo regionale disabili, sia minori che adulti, ed eroga i servizi di politiche attive del lavoro afferenti al programma nazionale Gol (Garanzia occupabilità lavoratori).

Organizza corsi di formazione permanente per donne, disoccupati e operatori del turismo e ristorazione che vogliono migliorare le proprie competenze e professionalità.

Per chi già lavora Ial fa formazione in azienda finanziata dai fondi interprofessionali. Infine, eroga servizi personalizzati per favorire gli inserimenti lavorativi nelle aziende del territorio. Sono circa 300 le persone formate ogni anno dallo Ial di Parma.

Per lo sviluppo delle attività formative operano una ventina di formatori esperti di diverse aree professionali, coordinati dal personale della sede e da Paola Trespidi, che dirige la sede Ial di Piacenza, la quale gestisce anche la Scuola Alberghiera e di Ristorazione.