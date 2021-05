Il 2 giugno a Parma: negozi aperti e musei

Dopo le lunghe chiusure forzate, determinate dall’emergenza sanitaria, il centro storico torna a respirare: in occasione della Festa della Repubblica, il prossimo martedì 2 giugno, i negozi di abbigliamento associati a Federmoda Parma, aderente ad Ascom, rimarranno aperti, per offrire ai visitatori un primo segnale di ritorno alla normalità. Non solo: in mattinata si terrà il mercato in Ghiaia e per tutta la giornata i musei resteranno aperti, contestualmente agli altri eventi già in programma in questo periodo, come ad esempio le iniziative di Parma 20+21 o Parma 360. Cittadini e primi turisti in visita alla città potranno quindi, finalmente, passeggiare lungo le vie di un centro storico che ricomincia a vivere, che li accoglie mettendo in campo tutte le sue attività: una giornata simbolo di ripartenza, con la speranza di una reale ripresa per tutta la città.