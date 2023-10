Anche il Comune di Parma aderisce alla Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani, che il 18 ottobre celebra la sua 17° edizione con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e la cittadinanza su questo fenomeno mondiale. L’Amministrazione Comunale sostiene, insieme alla Regione Emilia-Romagna, in particolare due progettualità parallele e complementari: “Oltre la Strada” e “Unità di Strada/Invisibile”, finalizzate ad agire su più fronti sulla delicata tematica di prevenzione e contrasto alle varie forme di grave sfruttamento e con lo scopo di supportare nel modo migliore le vittime ad uscire dalla spirale di schiavitù e violenza e ricostruirsi una nuova vita. Nell’ambito del progetto “Oltre la Strada” promosso dalla Regione Emilia-Romagna, il Comune realizza, in stretta sinergia con una consolidata rete di realtà del privato sociale, attività specifiche finalizzate sia all’emersione di potenziali vittime (attraverso un servizio di Unità di Strada) sia all’accoglienza delle stesse all’interno di un progetto individualizzato volto al raggiungimento di un’autonomia personale. Il servizio di Unità di Strada si propone, nello specifico, di combattere il fenomeno della tratta internazionale delle donne a scopo di sfruttamento sessuale, una condizione che le rende vittime di una condizione di vera e propria schiavitù, private di ogni diritto di tutela. Il progetto si pone due obiettivi principali: la prevenzione socio-sanitaria e la riduzione del danno. Gli operatori, attraverso uscite serali e diurne in diverse zone della città, effettuano un prezioso lavoro di tessitura di relazioni con le persone incontrate per offrire loro uno spazio di ascolto e la possibilità di far emergere storie di sfruttamento e di violenza. Fondamentale in questo ambito è la collaborazione consolidata con l’azienda USL di Parma. Il progetto “Unità di Strada/Invisibile”, realizzato sempre con il sostegno della Regione, si propone di realizzare azioni di monitoraggio del fenomeno della prostituzione al chiuso, di prevenzione sanitaria e di informazione riguardo i diritti delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento.