Il Festival della Green Economy torna a Parma

Il Festival della Green Economy fa il suo ritorno dal 4 al 7 aprile nella vivace cornice di Parma per una nuova edizione che promette di essere ancora più entusiasmante e incisiva. Dopo il successo dell'anno precedente, il Festival si espande e raddoppia la sua portata, offrendo un palcoscenico ancora più ampio per discutere e promuovere soluzioni innovative per un'economia sostenibile. Quest'anno, la manifestazione promosso da ItalyPost, Fondazione Symbola, L’Economia del Corriere della Sera e Pianeta 2030, con il Comune di Parma, Università di Parma, Unione Parmense degli Industriali e Parma io ci sto!, sarà arricchita dalla partecipazione di decine e decine di imprenditori che si confronteranno sui temi più rilevanti di questo delicato momento storico, tra cui si possono anticipare i nomi del presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi, Davide Bollati di Davines, Marco Mantellassi di Manteco, Alberto Figna di Agugiaro & Figna, Albino Tonazzo di Kioene, Irene Rizzoli di Delicius. Saranno presenti anche sette sezioni tematiche, ciascuna composta da quattro incontri, dedicati ai legami tra sostenibilità e diversi settori industriali, tra cui la filiera agroalimentare, la moda e il tessile e abbigliamento, l’edilizia e infrastrutture, e altri ancora. Sbarcherà in città anche lo staff e lo studio mobile di Radio 24, che andrà in streaming direttamente da Piazza Garibaldi, dove il Comune allestirà anche uno spazio incontri per ospitare alcuni eventi del Festival.

Tra gli ospiti principali che interverranno durante l'evento:

Carlos Moreno , autore del libro "La città dei 15 minuti", esplorerà nuove prospettive urbane per promuovere la sostenibilità

Mario Cucinella , affronterà il tema delle città a 30 all'ora, proponendo soluzioni innovative per la mobilità urbana;

Jan Olof Lundqvist , massimo esperto mondiale sui temi dell'acqua, presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “La Tempesta perfetta. Acqua, cibo e 8 miliardi di abitanti” (Post Editori);

il ‘premio Nobel’ per l'acqua Andrea Rinaldo , e Giulio Boccaletti , professore ed esperto del settore, forniranno approfondimenti fondamentali sull'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche;

i celebri chef italiani Davide Oldani e Giovanni Santini , discuteranno della svolta green nell'alimentazione e dell'importanza di pratiche alimentari sostenibili;

due grandi ospiti internazionali, James Dyke , associate professor in Earth System Science dell’Università di Exeter e Mark Z. Jacobson , docente di ingegneria civile e ambientale a Stanford e autore di “No miracles needed”, affronteranno tematiche cruciali relative alla sostenibilità e all'economia verde.

intratterrà il pubblico con uno speech anche Mario Tozzi , noto geologo e divulgatore scientifico;

il comico Diego Parassole dialogherà con l'amministratore delegato di Iren, Luca dal Fabbro , per promuovere un’occasione di riflessione sulla transizione energetica che possa coinvolgere un ampio pubblico;

Federico Fubini , esperto di geopolitica, analizzerà le azioni di dumping energetico adottate da alcuni paesi e le loro implicazioni globali;

Dario Fabbri, esperto e autore del libro “Geopolitica umana” (Edizioni Gribaudo), approfondirà ulteriormente il tema della geopolitica energetica e le sue implicazioni sul piano globale.

Questi sono solo alcuni dei numerosi ospiti di prestigio che parteciperanno al Festival della Green Economy. Ulteriori dettagli sul programma completo e sulle sessioni tematiche saranno resi noti nelle prossime settimane attraverso il sito: https://www.greenweekfestival. it/.