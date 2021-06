Il luna park torna in Cittadella: si riparte il 15 giugno

Ritorna il Luna Park in Cittadella. L’annuncio arriva direttamente dai giostrai, che sulla pagina Facebook pubblicano il manifesto che segna la ripartenza delle ‘attrazioni’ all’interno del parco pubblico, tra l’indignazione dei vari comitati, contrari all’utilizzo della Cittadella. Il ‘no’ del comitato Cittadella Futura è il più forte, ma il Comune ha dato il via libera, sottolineando come anche la categoria dei giostrai, durante la pandemia, sia risultata una delle più colpite. Le giostre resteranno in Cittadella, almeno per quest’anno. Si ripartirà il 15 giugno, all’insegna del motto ‘Ritorniamo a sorridere’.

Nel manifesto ci sono gli orari festivi e pre festivi. Si parte dalle 10:30 alle 13:00, con l’orario mattutino, mentre nel pomeriggio dalle 15:30 alle 00:45 (si attende chiaramente l’abolizione del coprifuoco, attesa per il 21 giugno). Mentre nei giorni feriali si comincia dalle 16:00 alle 19:00, e poi dalle 20:30 alle 23:00.