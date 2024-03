Il sindaco Guerra: "Teatro Regio: nessuna condanna al pagamento"

Sul tema dell'orchestra del Teatro Regio è polemica nel corso del Consiglio comunale di lunedì 25 marO tra la consigliera Ubaldi e il sindaco Michele Guerra. Dopo la comunicazione della consigliera di minoranza sull'orchestra del Teatro Regio il primo cittadino ha chiarito: "Non esiste per ora nessuna condanna al pagamento per la Fondazione Teatro Regio".

Altre polemiche da parte del consigliere Bocchi rispetto alla solidarietà data dal presidente del Consiglio comunale Alinovi al sindaco di Bari. Sulla Casa delle Donne il consigliere Salzano ha chiesto alla giunta aggiornamenti sulla situazione della sede per la Casa delle Donne. Risponde l'assessora Bonetti: "Stiamo cercando una soluzione per dare una sede univoco alla Casa delle Donne". Il consigliere Ottolini dice che il Comune deve far rispettare le prescrizioni del Comune alla società Parma Calcio. Risponde l'assessore Bosi: "Ci saranno anche le fasi di discussione in Consiglio sul tema del nuovo stadio Tardini". Si vota per la modifica della superficie concessa gratuitamente all'Ausl per l'ampliamento della Casa della Salute del San Leonardo.