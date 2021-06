Il Sindaco ha inaugurato il murales dei bambini dell'Albertelli Newton

E’ il primo murales realizzato in seguito al nuovo regolamento comunale in materia. L'opera è stata accolta con grande entusiasmo dalla Commissione Cultura del Comune di Parma

Momento di festa alla scuola primaria Albertelli per la presentazione del murales realizzato dagli alunni della classe 4^ A delle elementari nell’ambito del progetto “A scuola di murales”. Il progetto ha coinvolto 22 alunni e 5 docenti, con l’obiettivo di far vivere agli alunni esperienze significative in campo artistico attraverso attività creative ed un approccio ludico – espressivo innovativo fondato sul metodo del Cooperative Learning.

Al momento hanno preso parte il Sindaco Federico Pizzarotti; l’Assessore alla cultura Michele Guerra; il Consigliere Delegato ai rapporti con le rappresentanze studentesche Leonardo Spadi, la Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Albertelli Newton" Paola Piolanti, i rappresentanti della Commissione Cultura, i membri del Consiglio dei Cittadini Volontari del Quartiere Lubiana, le maestre, i bambini e le loro famiglie.

Il progetto, coordinato dalle maestre Benedetta Ollari e Antonella Carbone, ha previsto inoltre un incontro nelle scorse settimane tra gli alunni e Leonardo Spadi, Consigliere Delegato alla Creatività Giovanile del Comune di Parma, ed è stato attuato attraverso un confronto con il Settore Servizi Educativi del Comune di Parma e con il Delegato al decoro urbano, Antonio Maria Tedeschi.