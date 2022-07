Il The Spaces Cinema del Campus diventa più grande: via ai lavori

Partirà ufficialmente il 1° agosto il piano di rinnovamento del The Space Cinema Parma Campus, in Largo Sergio Leone: uno dei due multisala del circuito in città. Una ristrutturazione progressiva che si concluderà, secondo il progetto, entro il prossimo autunno. Gli interventi riguarderanno l’intero cinema, ma la novità principale è l’installazione delle nuove poltrone Recliner.

Questa fase dei lavori prevede la chiusura della struttura. Gli altri dettagli del progetto saranno comunicati a ridosso della riapertura.

“Tra le cose che gli ultimi anni ci hanno insegnato, una è certamente che dai momenti di crisi e difficoltà nascono nuove opportunità, nuovi modi di guardare al mondo. Questo è il nostro modo di guardare al futuro – commenta Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema – Con un investimento importante, che avevamo in mente da tempo e che vuole essere un messaggio forte di fiducia e di ottimismo per l’industry, per i cittadini e per ogni appassionato del grande schermo. La sala è sempre stata il luogo sacro delle grandi storie, il momento puramente magico di visione e condivisione collettiva, in cui crediamo da sempre. Oggi ci impegniamo a rinnovare completamente questa esperienza, migliorando il The Space Cinema di Parma sia nel design che nelle sedute, fino all’offerta food & drink, per regalare al pubblico la possibilità di godersi la completa immersione nell’esperienza unica del cinema in sala. Il prossimo autunno scoprirete una nuova dimensione del grande schermo.”

Parma Campus è uno dei 36 multisala del circuito The Space Cinema, che in questi mesi ha lavorato ad analoghi interventi in altre strutture in Italia, con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza ai suoi spettatori. Anche i multisala di Cagliari, Vicenza e Bologna sono stati riaperti al pubblico completamente rinnovati, mentre a Silea (TV) e Torino continuano i lavori.

Nel frattempo, per non perdere le prossime uscite in arrivo sul grande schermo (come Minions 2, Bullet Train con Brad Pitt, i film in arrivo dalla Mostra del Cinema di Venezia) e continuare ad usare i propri abbonamenti, l’invito è quello di recarsi a Parma Centro, l’altro The Space Cinema della città, che si trova presso il Centro Commerciale La Galleria e che rimane regolarmente aperto agli spettatori. Per maggiori informazioni sulle novità in arrivo a Parma si consiglia di visitare la pagina www.thespacecinema.it/ iniziative/parma-campus- riapertura.