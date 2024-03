Il Wine Bar in festa per i 50 anni di Marco Mascarino

Può un oste chiudere mezzo quartiere nel suo locale? Sì, evidentemente sì. Lunedì sera via Montanara si è fermata per celebrare i 50 anni di Marco Mascarino, noto barman e gestore storico del Wine Bar. Amici, parenti, clienti storici si sono fiondati a omaggiare Marco. Un augurio, un bicchiere di vino e tante risate in compagnia in uno dei bar più popolari e frequentati di Parma, da decenni punto di ritrovo di giovani, studenti e degli abitanti della zona. Una clientela molto estesa quella del Wine Bar, diventato famoso soprattutto per la qualità dei suoi prodotti, oltre che per il savoir faire del suo titolare. Negli anni, Marco Mascarino è riuscito a trasformare il suo piccolo locale in un luogo così popolare e di riferimento per tutti che, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, è riuscito a chiuderci dentro mezzo quartiere.