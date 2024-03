Un impianto fotovoltaico su 18 ettari a Mamiano: la protesta

Un impianto fotovoltaico su 18 ettari di terreno agricolo in località Mamiano. E' questo il progetto depositato nel mese di febbraio del 2024 dalla società Green Frogs Parma srl, collegata alla società Green Frogs di Brescia, presso i comuni di Montechiarugolo e Traversetolo. I residenti non ci stanno e hanno avviato alcune attività di informazione e di protesta. Secondo le prime informazioni l'impianto dovrebbe sorgere su due particelle di terreni agricoli su un’estensione di 18 ettari (180.000 metri quadrati) dove verranno installati quasi 26 mila pannelli fotovoltaici ancorati al suolo, per una potenza nominale di 16,21 MW.

"La realizzazione dell’impianto - sottolineano alcuni residenti - avrà un impatto devastante sul microclima del terreno, del paesaggio, per la fauna e la flora. Per la creazione dell'impianto saranno realizzati più di 16 mila scavi con una profondità di 3 metri con relative fondazioni in cemento armato per i pali di sostegno dei pannelli, 18 manufatti di 16 metri per 2,80 alte 3 metri". I residenrti hanno convocato un incontro pubblico sabato 16 marzo alle ore 14.30 presso la Sala Rugantino di Basilicanova