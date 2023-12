Imprese Aperte, edizione record: oltre 3.500 visitatore nelle 300 aziende del territorio

Si è conclusa con ottimi risultati la terza edizione di Imprese Aperte, l’originale format che promuove la cultura d’impresa sviluppato da “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita Parma e con il patrocinio del Comune di Parma.

L’edizione 2023 dell’iniziativa nata nell’ambito di Parma Capitale della Cultura 2020+21 batte ogni record ottenuto negli scorsi appuntamenti: oltre 3.500 visitatori (+75% rispetto allo scorso anno) e 43 realtà del territorio coinvolte (15 adesioni in più), che hanno aperto le proprie porte per accogliere gli ospiti nelle due finestre temporali previste tra maggio e giugno e tra settembre e dicembre.

Diversificata la provenienza del pubblico che ha preso parte agli oltre 300 slot di visite programmate: sono stati oltre 1.000 i visitatori dal territorio circostante (Bologna, Modena, Reggio Emilia e province) e 800 provenienti dal resto d’Italia, più una significativa rappresentanza di ospiti dall’estero.

Oltre ai più tradizionali appuntamenti per cittadini, famiglie e curiosi, sedici tra le imprese partecipanti alla terza edizione di Imprese Aperte hanno riservato degli slot appositi agli studenti universitari e dell’ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori), in occasione degli eventi di Imprese Aperte x Job Day dell’Università di Parma, per favorire l’attività di orientamento e l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. Il format ha inoltre previsto una finestra speciale in occasione della Verdi SPIP Parade, organizzata nell’ambito del Verdi Off dal Teatro Regio di Parma ed in collaborazione con il "Comitato per la riqualificazione dell'area industriale nord": in aggiunta alla parata e agli spettacoli a ingresso libero per famiglie e bambini, la giornata è stata caratterizzata anche dalle visite alle sedi aziendali di Bonatti, Camst, Iren, Open, Rizzoli Emanuelli, Raytec Vision presso il Quartiere SPIP, che hanno rafforzato lo spirito di appartenenza alla comunità locale.

La terza edizione di Imprese Aperte ha coinvolto le seguenti realtà: Agugiaro & Figna Molini, Allodi, Angelus, Autocentro Baistrocchi, Barilla, Bonatti, Bugnion, CEPIM, CFT Group, Consorzio Agrario Parma, Coppini Arte Olearia, Crown, Dallara, Davines, Dulevo International, Elantas Europe, Erreà, Esperta, FEPA, Food Farm 4.0, Fratelli Galloni, Innovation Farm, Iren, Hi-Food, La Giovane, Laminam, Laterlite, Lincotek Surface Solutions, Monte delle Vigne, Mutti, Opem, Parmacotto, Parmalat, Puratos, Rizzoli Emanuelli , Rodolfi Mansueto, Sacmi Beverage, Salumificio Trascinelli Pietro, Sicim, Sidel, Torrcaffè, Transfer Oil, Zatti Top Class.

Esempio unico a livello nazionale, “Imprese Aperte” nasce con l’obiettivo di promuovere la storia, i prodotti e i processi innovativi delle imprese di Parma dei settori più disparati, stimolando la creazione di un network tra le sue numerose eccellenze imprenditoriali e la comunità: un patrimonio di produzioni, competenze e capitale umano da valorizzare e soprattutto da far scoprire ai cittadini, in un’ottica di partecipazione e condivisione.