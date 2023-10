In via Montebello torna la Qualità dei Mercati

Stand e bancarelle per tutti i gusti per una domenica di shopping in città. Domenica 22 ottobre torna in via Montebello, a Parma, l’atteso appuntamento con “La Bottega sotto Casa”, realizzato dal Consorzio "La Qualità dei Mercati", promosso da Ascom Parma. Per tutta la giornata, nel tratto compreso tra via Traversetolo e via S. Eurosia (incroci esclusi), circa 30 operatori presenteranno al pubblico le nuove collezioni di abbigliamento e calzature per la stagione autunno/inverno, articoli sportivi, oggettistica e tessili per la casa. Una bellissima occasione per trascorrere una domenica in compagnia, circondati dai colori dell’autunno.