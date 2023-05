Inaugurato il nuovo Polo logistico di Protezione Civile

Il sindaco di Parma Michele Guerra, il presidente di Cri - Parma Giuseppe Zammarchi, il presidente del Consiglio comunale Michele Alinovi, il presidente del Coordinamento provinciale Giampaolo Zucchi e dal vice Presidente del coordinamento provinciale Stefano Camin e Daniele Fratta responsabile S.O. Protezione Civile del Comune di Parma hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Polo Logistico di Protezione Civile.

La cerimonia si è svolta nei locali di via Sironi che ospiteranno attrezzature comuni a Protezione civile, Croce Rossa Emilia Romagna e CRI Parma e costituirà un importante potenziamento della risposta del sistema di Protezione Civile e in occasione della settimana della Settimana della Croce Rossa che vede celebrare l'8 maggio la una Giornata Mondiale della Croce Rossa, prevista l'8 Maggio che celebra ogni anno l'impegno e l'attività dei suoi oltre 150mila volontari impegnati in attività e progetti a sostegno di persone e comunità.