Gli atleti dell’Extreme Pole Studio in Municipio

L’assessore allo Sport Marco Bosi ha ricevuto oggi in Municipio gli atleti parmigiani dell'Associazione Sportiva “Extreme Pole Studio" che hanno partecipato al “Pole & Aerial World Cup 2023”, il campionato mondiale di pole e aerial organizzato col patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e che si è svolto ad inizio dicembre, al PalaDozza di Bologna.

Le allenatrici Carlotta Lenzi e Beatrice Cattabiani hanno accompagnato gli atleti protagonisti del Pole & Aerial World Cup 2023: Maysa Mossini, medaglia d’oro nella categoria Pole Sport Rookies under 30; Marco Magnani, primo classificato nella categoria Pole Sport Risong Stars under 30; Sara Verardi e Cloe Urso, in collegamento video, prime nella categoria Pole Sport Double Rookies under 18; Margherita Apice quarta nella categoria in Pole Sport Rising Stars under 14 e medaglia d’oro nel 2022 nella Pole Sport Rookies under 14.

L’assessore Bosi ha rivolto ai campioni parmigiani parole di congratulazioni per gli importanti risultati ottenuti alla Coppa del Mondo 2023 di Pole e Aerial, riconoscimenti ottenuti grazie al costante impegno negli allenamenti e nella preparazione.