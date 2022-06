Infomobility: chiuso al pomeriggio dal 4 luglio al 26 agosto

Infomobility comunica che da lunedì 4 luglio fino a venerdì 26 agosto compreso, il front office di Infomobility in Viale Mentana 29/A rimarrà chiuso al pomeriggio e pertanto sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì solo alla mattina dalle 8.30 alle 13.

La Cicletteria coi servizi di noleggio biciclette e deposito bici, scooter e moto, a lato della stazione ferroviaria, chiuderà domenica 24 luglio, domenica 31 luglio, domenica 7 agosto e da lunedì 8 a domenica 21 agosto.

Ricordiamo che è possibile acquistare gli abbonamenti mensili per parcheggiare sulle righe blu e i ticket occasionali per l'accesso e la sosta in ZTL senza passare dai nostri sportelli, con l’App Tap&Park o dall’area riservata del sito www.infomobility.pr.it. Per l’acquisto di ticket occasionali per l'accesso e la sosta in ZTL, sono disponibili anche i 4 parcometri posizionati in prossimità dei varchi ZTL di accesso al centro della città, che funzionano con monete o carte di credito.