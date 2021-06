Interrotta la Sp 102 Palanzano-Bivio Vaestano dal 17 al 19 giugno

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sulla Strada provinciale 102 Palanzano-Bivio Vaestano sarà interrotto il transito a tutti i mezzi e le persone, sull’intero tratto stradale, da fine centro abitato di Palanzano a Bivio Vaestano, da domani giovedì 17 giugno a sabato 19 giugno 2021, e comunque fino alla fine dei lavori.



La misura si è resa necessaria perché occorre intervenire in più tratti per consolidare la carreggiata, eseguendo il rifacimento del cassonetto stradale; per l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza si rende necessario interdire il transito stradale; la chiusura della strada non isola nessuna abitazione e/o attività.



Percorso alternativo: la SP. 68 di Valcieca e la EX SP. 665R Massese.