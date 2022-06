Un escavatore danneggia una condotta: interruzione idrica al quartiere Montanara

Nel corso della mattinata si è verificata la rottura di una condotta idrica in zona Via Montanara. Un escavatore, che stava effettuando lavori sulla rete fognaria per conto del Comune, ha danneggiato la condotta che scorre nel sottosuolo, la quale ha ceduto e l'acqua ha invaso la sede stradale.

Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici hanno immediatamente isolato il tratto di condotta danneggiata e iniziato i lavori di riparazione. L'erogazione dell'acqua é stata interrotta nel tratto compreso tra Via Montanara, Via Aleotti e nelle zone limitrofe.

I lavori proseguiranno fino alla completa riparazione, che é previsto venga ultimata nel primo pomeriggio, salvo imprevisti. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.

IReti ringrazia i cittadini per la collaborazione.