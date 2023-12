È in piazza Garibaldi l'albero di Natale targato 2023. Sui social è già polemica fitta. Il motivo? L'albero sembra "spelacchiato", quasi "vuoto". Qualcuno sui social lo ha soprannominato "triste" o "spelacchio". In effetti è evidente come la versione di quest'anno sia di bassa qualità. I motivi non sono chiari. E le polemiche restano.