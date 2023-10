L'amicizia oltre i confini geografici e culturali: “Pinocchio e Yamin”, spettacolo nell’ambito del Festival della Pace 2023

Nell’ambito del Festival della Pace 2023, l'Associazione per l’Amicizia Italia Birmania “Giuseppe Malpeli” presenta in due date lo spettacolo per bambini e famiglie “Pinocchio & Yamin”, che racconta una storia di amicizia che va oltre i confini geografici e culturali.

Lo spettacolo verrà messo in scena al Teatro Conforti, piazza Alessandro Volta n.1/A, domenica 22 ottobre alle 16, per le famiglie e lunedì 23 ottobre, alle 9 ed alle 13 per le scuole primarie

La prenotazione per la rappresentazione per le famiglie è obbligatoria, contattando Sabina Borelli (cell. 3492245455; email: sabinaborelli86@gmail.com o sognambuli@gmail.com

Pinocchio, noto personaggio della narrativa italiana e la bambola Yamin, marionetta dei racconti birmani si incontrano nel testo “Pinocchio e Yamin”, opera di Thant Zin Soe, scrittore birmano impegnato nella Resistenza alla dittatura militare in Birmania.

La rappresentazione teatrale del libro è cura della regista Sabina Borelli, in collaborazione con l’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania “Giuseppe Malpeli”. E’ dedicata a Giuseppe Malpeli, educatore e pedagogista di Parma, medaglia d’oro Premio Sant’Ilario, a otto anni dalla sua scomparsa e al ricordo dell’incontro di Aung San Suu Kyi con gli studenti di Parma nel 2013.