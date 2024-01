L’eredità dell’albero natalizio in piazza: si trasformerà in mobili. Il sindaco: “Vivrà nel giardino di Luana”

"Oggi cominciano le operazioni di smontaggio dell'albero di Natale, che quest’anno saranno un po’ più complesse del solito perché portano con sé una storia davvero bella", spiega il sindaco Michele Guerra sul suo profilo Instagram.

"Come forse saprete, l’albero di Natale della nostra piazza è stato al centro di un dibattito singolare, che alla fine si è trasformato in una sorta di apologo, quasi di insegnamento. Fattori climatici avversi avevano danneggiato una metà di questo albero proveniente dalla Liguria. Quando ci è stato comunicato che l’aspetto del nostro albero non sarebbe stato dei migliori, ma che i rami perduti si sarebbero potuti riattaccare, abbiamo deciso di accoglierlo ugualmente sulla nostra piazza: ci stava già simpatico questo albero con una storia complicata alle spalle e ora destinato a illuminare la piazza di Parma. Appena issato, l’albero ha mostrato la sua metà offesa dal meteo e in città la discussione ha preso una doppia strada. Da una parte c’era chi scherzava sul nostro “spelacchio”, fino a spingersi alle ardite conclusioni che farebbero dell’albero natalizio il vero ritratto della città - e dunque occorrono alberi tra i migliori, come se li si dovesse abbattere apposta, scintillanti e privi di ogni possibile difetto. A fare da controcanto a questa lettura, ne è subito partita un’altra, che ha fatto dell’albero colpito un simbolo di diversità, cui guardare con occhi nuovi in una città che fa dei temi di inclusività e accoglienza un punto di orgoglio e civiltà. Addirittura, qualcuno dei fautori di questa seconda lettura ha suggerito di non riattaccare i rami caduti, ma di lasciare l’albero così com’era arrivato, a testimoniare un Natale diverso dal solito. Noi abbiamo proceduto, com’era doveroso, al restauro del nostro sempre più simpatico albero, abbiamo riattaccato i rami e lo abbiamo coperto coi suoi addobbi e le sue decorazioni e così ci ha fatto splendida compagnia, come ogni anno, per oltre un mese. Nel frattempo, ANMIC Parma ci ha lanciato una proposta: considerato questo apologo natalizio, perché non fare in modo che il legno di questo albero diventi seduta o arredo per il Giardino di Luana, lo spazio che ANMIC ha ricavato dietro la sua sede e in cui si tengono tante attività culturali e sociali? E così il Comune si è messo al lavoro e grazie alla collaborazione della Cooperativa Sirio e a ENAIP l’albero vivrà, d’ora in avanti, nel Giardino di Luana. La più bella eredità e il migliore insegnamento delle feste appena concluse. Grazie alberello, non ti dimenticheremo!".