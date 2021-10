"L’importanza dell’attenzione condivisa”: alla Pavese sabato 23 ottobre un laboratorio per genitori

Si terrà sabato 23 ottobre, alle 16, nella biblioteca Pavese, l'ultimo appuntamento dell’iniziativa “Munari Komagata – libri per piccoli occhi e piccole mani”, promossa dalla biblioteca Pavese del Comune di Parma, che vedrà come ospite la psicologa e psicoterapeuta Maria Luisa Cantarelli.

Tema dell’incontro sarà l’importanza dell’attenzione condivisa, dell’ascolto, della parola, nella relazione con il bambino molto piccolo: i bambini molto piccoli hanno infatti potenzialità comunicative e interattive inaspettate e insospettate ai più, a condizione che l'adulto con cui sono in relazione accolga, osservi, ascolti, faccia eco ai loro segnali in modo empatico, giocoso, aperto e non performativo.

Ingresso gratuito. Per partecipare all’incontro è necessario il Green Pass e la prenotazione tramite App Parma 2020+21.

La registrazione del precedente incontro della rassegna con Alberto Pellai (“Da uomo a padre” del 17 ottobre) è disponibile sul canale Youtube del Comune di Parma:

https://www.youtube.com/watch?v=9501hvjur9U