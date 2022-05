La denuncia di Civiltà parmigiana: "Giochi per bimbi nei parchi mai finiti e inutilizzabili"

“Molti parchi in città hanno giochi per bambini nuovi ma inutilizzabili da diversi mesi e questo rappresenta l’ennesimo errore di un’Amministrazione che solo non fa, ma quel poco che fa non lo porta nemmeno a termine”. La denuncia arriva da Civiltà parmigiana (la quale appoggia Dario Costi) che ha raccolto molte critiche da parte di cittadini: dal Martini al Lubiana fino al Montanara sono tanti gli esempi in città di parchi con giochi recintati perché non completi e quindi non agibili. E' quasi un anno che in molti parchi della città sono infatti stati cambiati i giochi per i bambini: nel 70% dei casi questi sono ancora transennati perché non collaudati. “Aldilà della pericolosità in quanto molte recinzioni sono divelte – dice Maria Federica Ubaldi – è clamoroso quanto è accaduto circa un anno fa quando il nuovo appalto per la manutenzione ha coinciso col rinnovo dei giochi in diverse aree della città. Ecco a quasi un anno di distanza solo il 30% di questi giochi sono stati montati e risultano utilizzabili, gli altri non hanno ricevuto il collaudo perché mancanti di parti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti – conclude la Ubaldi – soldi spesi male e l’ennesimo disservizio per i cittadini”.