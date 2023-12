La Giunta in piazza Garibaldi coi bambini della scuola dell’infanzia “Fantasia”

Le bambine e i bambini delle sezioni 4, 5, 6 e 7 della scuola dell’infanzia “Fantasia” questa mattina sono arrivati in Piazza Garibaldi, accompagnati dalle loro maestre, per ammirare l’albero di Natale. Sono stati accolti dal Sindaco Michele Guerra e dagli Assessori Beatrice Aimi, Caterina Bonetti, Gianluca Borghi, Marco Bosi, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi e Chiara Vernizzi. Le bambine e i bambini hanno portato i loro auguri, intonando una canzone natalizia, in una gioiosa atmosfera di festa.