La nuova vita di Matteo: dopo lo squalo torna a surfare

Matteo Mariotti torna sul surf dopo aver perso la gamba per l'attacco di uno squalo lo scorso 8 dicembre in Australia. Il ventenne di Parma è riuscito a cavalcare le onde grazie a una protesi attaccata al ginocchio. Su Instagram ha mostrato i suoi progressi, salendo su una tavola da surf e sfidando ancora una volta il mare.

"È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: 'Credete in voi'" scrive il ventenne sui social, spiegando come sia riuscito a raggiungere obiettivi "che sembravano lontani anni luce in un battito di ciglia". "Grazie a chi ci ha creduto dal primo istante, grazie a chi c'è sempre stato e c'è tutt'ora, grazie a chi mi sta aiutando in questa impresa e grazie anche a chi mi ha messo i bastoni fra le ruote" perché "mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà più giù".