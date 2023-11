La virologa Ilaria Capua apre il Master in Comunicazione scientifica dell’Università di Parma

Sarà la scienziata e virologa Ilaria Capua ad aprire la terza edizione del Master di I livello in Comunicazione Scientifica dell’Università di Parma per l’anno accademico 2023-2024. La sua lectio magistralis, sul tema Salute circolare, la salute del futuro, è in programma per giovedì 30 novembre alle 17 nell’Aula Magna della sede centrale dell’Ateneo (via Università, 12). La lectio sarà preceduta dai saluti del Rettore Paolo Martelli, della Presidente del Master Susanna Esposito, docente di Pediatria generale e specialistica all’Università di Parma e Primaria dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”, e di Antonio D’Aloia, docente di Diritto costituzionale e Direttore del Centro Universitario di Bioetica – UCB, co-organizzatore dell’evento. Il concetto di salute circolare approfondito da Ilaria Capua rappresenta una naturale espansione del modello sanitario One Health. Si tratta di un approccio integrato che promuove la salute delle persone, degli animali, delle piante e dell’ambiente, riconoscendo la necessità di uno sforzo di convergenza maggiore tra le discipline. La salute circolare include politiche sociali, culturali, economiche e finanziarie, tecnologiche e internazionali attorno a un unico obiettivo: il progresso della salute come sistema. Il tema è al centro dell’ultimo libro di Ilaria Capua, Le parole della salute circolare (Aboca). L’incontro del 30 novembre sarà l’unica lezione in presenza del Master che, per il resto, si svolgerà completamente in e-learning, da novembre 2023 a giugno 2024.

Ilaria Capua, componente dell’Accademia Europea delle Scienze, è Senior Fellow of Global Health, Johns Hopkins University – SAIS Europe, Courtesy Professor e direttore emerito del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera come virologa alla guida di laboratori diagnostici e di ricerca di livello internazionale nel campo dei virus emergenti e zoonosici come l’influenza aviaria e da allora si è anche occupata delle politiche internazionali di preparazione pre-pandemica.

Oltre ad aver ottenuto numerosi prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale, è stata deputata al Parlamento italiano (2013-2016). È editorialista del “Corriere della Sera” e autrice di più di 230 pubblicazioni per adulti, ragazzi e bambini. Nella sua carriera di virologa ha dedicato gran parte della sua vita professionale alle infezioni virali degli animali che possono essere trasmesse all’uomo e che causano povertà e problemi di sicurezza alimentare come l’influenza aviaria, la malattia di Newcastle e la rabbia. È stata coordinatrice o partner di progetti di ricerca internazionali finanziati dalla Commissione Europea e da altri enti e ha collaborato a lungo con agenzie internazionali come OMS, OIE, FAO, EFSA, ECDC e NIH.



Il Master in Comunicazione Scientifica

Nato all’interno del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ma fortemente interdisciplinare, il corso ha l'obiettivo di formare professioniste/i nella comunicazione e divulgazione scientifica, in grado di operare efficacemente in una molteplicità di settori: testate giornalistiche tradizionali e digitali, social media, strutture sanitarie, università, istituzioni pubbliche e private, musei scientifici e centri di ricerca, mondo della scuola e delle imprese. Il corso, da novembre 2023 a giugno 2024, prevede 1500 ore complessive tra lezioni on line, in modalità sincrona e asincrona, studio individuale, tirocinio o progetto di ricerca ed elaborato finale. Al termine del percorso formativo, che quest’anno prevede anche un approfondimento sulla comunicazione dell’alimentazione e della nutrizione, saranno rilasciati 63 crediti universitari – CFU. Nella passata edizione del Master, conclusa con la discussione delle tesi il 12 e 13 ottobre 2023, 43 studentesse e studenti hanno portato felicemente a termine il loro percorso di studi. Il Master ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell’Azienda USL di Parma.