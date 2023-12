Langhirano e Lesignano: un’ordinanza vieta i botti

Un'ordinanza del sindaco di Langhirano vieta oggi, 31 dicembre 2023, e domani, 1° gennaio 2024, «l’accensione e lancio di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, in tutti i luoghi dove transitano o siano presenti delle persone». Per chi. In osserverà la stessa ordinanza la sanzione varietà da 25 a 500 euro. Le stesse regole saranno applicate a Lesignano.