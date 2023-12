Laura Bertolini è la nuova segretaria generale Fillea Cgil Parma

L'Assemblea Generale FILLEA CGIL Parma ha eletto ieri mattina, all'unanimità, la nuova segretaria generale del sindacato edili: si tratta di Laura Bertolini, che prende il posto di Sauro Salati, giunto a fine mandato e calorosamente salutato dalla categoria.

All'elezione erano presenti, oltre alla segretaria generale CGIL Parma, Lisa Gattini, Maurizio Maurizi, segretario organizzativo FILLEA CGIL Nazionale e Giuseppe Ledda, segretario generale FILLEA CGIL Emilia Romagna.

Classe 1972 e già segretaria generale FILT CGIL Parma e segretaria organizzativa FILT CGIL ER, Laura Bertolini affronta un impegno molto importante in un settore a grande prevalenza maschile. Il suo compito fin da subito sarà orientato a dare corpo a politiche sindacali che pongano al centro lavoratrici e lavoratori di un settore tra i più strategici per lo sviluppo infrastrutturale di un territorio come il nostro, con particolare riferimento agli investimenti legati al corretto utilizzo dei fondi del PNRR, senza dimenticare la doverosa attenzione al tema degli appalti e subappalti, della sicurezza e della legalità ad esso connessi.