A15, lavori per tre anni sul maxi viadotto Gravagna: al via gli interventi di demolizione e ricostruzione 

Nelle prossime settimane proseguiranno i lavori per l'ammodernamento dell'autostrada A15 Parma-La Spezia. Ecco l'elenco dei principali interventi

Lavori per tre anni sul viadotto Gravagna: demolizione e ricostruzione



Tra i lavori di ammodernamento in corso rientra il cantiere relativo alla demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna, realizzato nei primi anni Settanta, situato in provincia di Massa Carrara tra i caselli di Pontremoli e Berceto, in prossimità della galleria di valico che separa la Toscana dall’Emilia Romagna. A partire dal 16 novembre 2023 è previsto l’avvio delle fasi di demolizione e ricostruzione dell’opera in carreggiata nord, un intervento di particolare complessità della durata di diciotto mesi per ogni singola carreggiata, che richiede lo smontaggio concio per concio, con la stessa successione con la quale l’opera è stata a suo tempo costruita, per poi procedere al rifacimento degli impalcati, uno per volta. Le lavorazioni coinvolgeranno inevitabilmente il periodo primaverile-estivo, compresi i week end caratterizzati tipicamente da volumi di traffico più intensi rispetto a quelli invernali.

Tutti i lavori sul viadotto Gravagna, condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutte le istituzioni e gli enti locali interessati, saranno eseguiti contestualmente a quelli riguardanti i viadotti Civasola e Volpara (conclusione prevista entro Pasqua 2024) con un unico scambio di carreggiata.

Nel periodo aprile-settembre 2024, per minimizzare le ricadute sulla viabilità, Salt ha previsto una gestione dinamica delle corsie aperte al traffico grazie alla quale saranno rese disponibili due corsie nella direzione di traffico prevalente, in modo da ridurre il più possibile i disagi all’utenza autostradale.

Tra le altre numerose misure gestionali che Salt metterà in atto durante i lavori sul viadotto Gravagna rientrano anche:

la predisposizione di un piano operativo di emergenza, condiviso con le Prefetture territorialmente competenti e la Polizia stradale, che prevede l’attivazione di vie di fuga in grado di far defluire il traffico autostradale su viabilità a scala almeno provinciale in caso di blocco della circolazione?;

l’attivazione di piste di emergenza all’interno dell’area di cantiere in grado di garantire permanentemente il transito dei mezzi di emergenza;

il rifacimento dei by pass autostradali per agevolare le manovre di scambio di carreggiata;

il posizionamento di due carri di soccorso pesante localizzati in punti strategici per rimuovere immediatamente eventuali veicoli in panne e altri interventi.

Oltre all’intervento sul viadotto Gravagna, sono in corso i lavori di potenziamento in corrispondenza dell’interconnessione A15/A12 (conclusione prevista per ottobre 2024) e lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la tratta autostradale compresa tra Aulla e Berceto che, pur prevedendo chiusure di singole corsie, non generano turbative al traffico.



Tra gli interventi in corso di esecuzione rientrano anche il completamento dei lavori di adeguamento alle ultime norme tecniche sulle costruzioni dei viadotti Binaghetto, Rivi Freddi, Campedello e Roccaprebalza, in direzione La Spezia.



Le lavorazioni sui viadotti Binaghetto e Rivi Freddi prevedono un’unica deviazione di carreggiata in prossimità dell’Area di Servizio Tugo tra Pontremoli e Berceto. Le attività sui viadotti Campedello e Roccaprebalza prevedono un’unica deviazione di carreggiata tra il casello di Berceto ed il casello di Borgotaro. La conclusione degli interventi sui suddetti viadotti è prevista entro fine marzo 2024.



A partire da metà novembre 2023 è programmato, in deviazione di carreggiata, l’avvio dei lavori di risanamento acustico, con installazione di barriere fonoassorbenti e di ammodernamento delle barriere di sicurezza, presso l’abitato di Citerna, tra i caselli di Borgotaro e Fornovo. Il termine per questo intervento è previsto entro il 10 febbraio 2024.