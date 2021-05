Lavori in corso sulle strade provinciali

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sono in corso vari lavori sulle strade di competenza dell’Ente:

- sulla Sp 114 di Valbona in Comune di Berceto (località Sadi) sono in corso indagini geologiche per verificare l’estensione del cedimento franoso della carreggiata. La circolazione è possibile a senso unico alternato con semaforo, fino alle 18 di martedì 1° giugno 2021 (foto 1);

- sulla Sp 13 di Corniglio, in località Ponte Bratica sono in corso lavori di disgaggio per mettere in sicurezza il versante sopra la carreggiata (foto 2);

- sono inoltre in corso lavori di asfaltatura su varie strade provinciali: la Sp 110 di Varano – Solignano, la Sp 9 di Golese, la Sp 15 di Calestano tra Stradella e Sala Baganza, la Sp 14 di Tizzano (foto 3).

“L’attenzione alle nostra strade non viene mai meno, è uno dei principali compiti dell’Ente, a cui dedichiamo buona parte delle nostre risorse” commenta il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.