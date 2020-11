Lavori in tangenziale: modifiche alla viabilità dal 9 al 30 novembre

Modifiche alla viabilità in tangenziale Nord, per lavori Anas, da lunedì 9 novembre a lunedì 30. Sono, infatti, in programma interventi localizzati di asfaltatura, in corrispondenza dei quali sono previsti restringimenti di carreggiata, con garanzia di una corsia di marcia sempre transitabile.

I lavori interesseranno, i seguenti tratti, secondo il cronoprogramma di seguito indicato.

Corsia Nord, direzione Piacenza, tratto compreso tra lo svincolo numero 3 di via Venezia e lo svincolo numero 6 di viale Europa. Seguiranno gli interventi previsti nella corsia Nord, direzione Piacenza, nel tratto compreso tra lo svincolo numero 9 di via Venezia e lo svincolo con strada Vallazza. Ultimo tratto interessato sarà quello della corsia Sud, direzione Reggio Emilia, nel tratto compreso tra lo svincolo numero 5 di via San Leonardo e lo svincolo numero 3 di via Venezia.