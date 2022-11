Si stanno concludendo i lavori su ponte Vetrioni sulla Sp 28, tra Varsi e Varano

Saranno conclusi entro quest’anno i lavori di messa in sicurezza del ponte Vetrioni, sul fiume Ceno, sulla Strada provinciale 28, tra Varsi e Varano, dove si è recato ieri a fare un sopralluogo il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi, accompagnato dall’ing. Elisa Botta del Servizio Viabilità provinciale. I lavori in corso consistono nel consolidamento delle fondazioni di alcune pile, che presentavano importanti fenomeni di scalzamento, oltre a interventi manutentivi delle arcate in mattoni e per l’impermeabilizzazione dell'impalcato per evitare che l’acqua percoli lungo la struttura, con rifacimento dell'asfalto e la riattivazione del sistema di scolo delle acque.

La messa in sicurezza del manufatto ha richiesto un investimento di 400 mila euro, finanziato dalla Protezione civile regionale, i lavori sono eseguiti dall’Impresa Granelli di Salsomaggiore. Soddisfatto dell’andamento dei lavori il Delegato provinciale Bertocchi:” Si tratta di un ponte importante, che collega tramite la strada provinciale n. 28 di Varsi, Fornovo con Bardi, Varsi e Varano Melegari – ricorda Bert