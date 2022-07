Le Barricate, un ricco programma di iniziative in occasione delle celebrazioni del Centenario

Sono tante le iniziative dedicate alla celebrazione del Centenario delle Barricate a Parma (1922 – 2022), che hanno previsto già nei mesi scorsi occasioni di incontro, riflessione e condivisione e che proseguiranno per tutto il 2022 grazie al coinvolgimento di tanti enti e istituzioni locali e nazionali che stanno lavorando al ricco calendario, con il coordinamento del Comune di Parma e in parte il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

In occasione del Centenario, il Comune ha avviato il progetto per la realizzazione del “tracciato” delle antiche barricate con un segno architettonico sviluppato sull’intera carreggiata nei luoghi simbolo cittadini che sia in grado al tempo stesso di evocarne la presenza ed esplicitarne la consistenza storica. Un progetto di carattere permanente in città fondato su un’esperienza urbana diretta e itinerante in centro storico, attraverso il quale attingere a una infinità di contenuti multimediali e interattivi, in un continuo rimando tra passato e presente, grazie a totem esplicativi.

Il programma di iniziative annuali è in fase di implementazione ma si sta lavorando già da mesi anche a un progetto di digitalizzazione di materiale storico audio-visivo, un convegno scientifico ospitato in autunno a Palazzo del Governatore, una grande mostra e un calendario di iniziative aperte a tutta la cittadinanza oltre a varie pubblicazioni dedicate al Centenario.

Da alcuni mesi è infatti operativo un Comitato Scientifico composto da dieci membri, storici e studiosi di fama nazionale, che si riuniscono periodicamente per sviluppare le azioni progettuali, con particolare attenzione all’organizzazione del convegno scientifico previsto per novembre 2022.

Il progetto Centenario Barricate è coordinato dal Comune di Parma, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, e reso possibile dal coinvolgimento di tanti enti del territorio, tra i quali Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, Provincia di Parma, Università degli Studi di Parma, Centro Studi per la Stagione dei Movimenti, ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea, ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale di Parma, CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Camera del Lavoro Territoriale di Parma, AICVAS – Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, SISLav – Società Italiana di Storia del Lavoro, Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato Provinciale di Parma, ANPC – Associazione Nazionale Partigiani Cristiani e Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma, ALPI – Associazione Liberi Partigiani Italiani, ANPPIA – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani, ANED – Associazione Nazionale Ex-Deportati.

Le principali azioni del progetto Centenario Barricate

“Barricate a Parma - Memorie Magnetiche 1922/2022”, digitalizzazione di materiale storico audiovisivo, a cura di ANCR - Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino.

Le testimonianze orali sulla rivolta avvenuta a Parma nell'estate del 1922, quando nei primi giorni d'agosto gli abitanti dei rioni Oltretorrente e Naviglio-Saffi guidati dagli Arditi del Popolo di Guido Picelli respinsero sulle Barricate l'aggressione squadristica fascista comandata da Italo Balbo, risalgono a quasi a quarant'anni fa. Le interviste, infatti, furono condotte da una troupe dell'ANCR - Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino[1] nella primavera del 1982 per la grande mostra storica "Dietro le barricate. Parma 1922"[2], su incarico dell'Istituto storico della Resistenza.

Il progetto si fonda sul recupero di questi filmati e registrazioni originali da presentare alla cittadinanza come testimonianza storica delle Barricate, digitalizzandole in formato hd in modo da renderle facilmente consultabili ed utilizzabili e realizzando una clip di una decina di minuti per ognuna delle 18 testimonianze.

“Barricate 1922”, convegno scientifico nazionale, il 18 e 19 novembre 2022 a Palazzo del Governatore

Il convegno propone, con taglio scientifico e sensibilità divulgativa, un approfondimento delle Barricate di Parma, che nell’agosto del 1922 ostacolarono per un momento la montante onda nera fascista.

Per due giorni relatrici e relatori da tutta Italia si confronteranno su quanto avvenuto e sulle sue proiezioni a livello politico e narrativo, sia in relazione alle dinamiche specifiche della storia cittadina, sia in relazione al più ampio contesto nazionale ed internazionale scaturito dal trauma periodizzante della prima guerra mondiale.

Le iniziative del progetto Centenario Barricate

14 luglio 2022 : Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate, in piazzale Inzani presentazione graphic novel di Francesco Pelosi e Rise (Round Robin, 2022), a cura di ANPPIA e Centro Studi Movimenti, in collaborazione con AICVAS e ANPI – Comitato Provinciale di Parma.

Scritto da Francesco Pelosi e disegnato da Rise, entrambi artisti di Parma, il graphic novel ricostruisce la vicenda umana e politica di Picelli intrecciata alle vicende delle barricate antifasciste dell'agosto 1922, con uno stile coinvolgente e storicamente accurato, adatto anche alle nuove generazioni e ad esigenze scolastiche. Si prevede una presentazione pubblica del volume con allestimento di una mostra con le tavole originali.

22 luglio 2022 : Noi vogliamo redimere il mondo/dai tiranni dell’ozio e dell’or. Le Camere del Lavoro e le Barricate, convegno storico all’Auditorium di Palazzo del Governatore realizzato da CGIL Parma in collaborazione con la Fondazione Giuseppe di Vittorio.

Saluti di Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma. Introduce Andrea Rizzi, responsabile Storia e memoria CGIL Parma. Contributi storici di Edmondo Montali, Umberto Sereni e Roberto Spocci. Anima il dibattito: Paolo Nori, scrittore. Conclusioni di Maurizio Landini, segretario generale CGIL.

1° agosto 2022 : Storia Digitale, inaugurazione del portale dedicato, a cura di ISREC.

Pubblicazione "Topografia di una rivolta, Parma 1922", prima parte del nuovo sito dedicato all'antifascismo nel parmense. Mappa interattiva della città che ricostruisce gli eventi delle giornate dell'agosto 1922 attraverso i fatti, gli scontri, i protagonisti e i luoghi delle "barricate" di Parma. Entro la fine dell'anno il sito verrà completato con una secondo mappa dedicata alle violenze politica nel parmense, 1919-1923 e l'avvio di una terza sezione dedicata agli oppositori del regime mussoliniano, una sorta di "dizionario biografico dell'antifascismo parmense".

4 agosto 2022, ore 21 : Scorribanda antifascista. Dal Naviglio all’Oltretorrente: letture, musiche e performance per le Barricate del 1922, a cura di Centro Studi Movimenti, in collaborazione con AICVAS, ANPPIA, ANPI – Comitato Provinciale di Parma e Barrique Piazzale Picelli.

Visita guidata con partenza da piazza dell’Averta, in borgo del Naviglio, accompagnata da letture di attori e interventi musicali di artisti della città, dal quartiere Naviglio all’Oltretorrente.

5 agosto 2022 : ¡LORO! - Vincenti per tutta la vita, spettacolo teatrale di Patrizio Dall’Argine e Veronica Ambrosini, presso Piazzale Picelli – A cura di AICVAS e Centro Studi Movimenti, in collaborazione con Teatro Medico Ipnotico con il contributo del Comune di Parma.

Adattamento teatrale per burattini del libro “Vincenti per tutta la vita. Antifascisti parmensi nella guerra di Spagna” di Marco Severo (BFS, 2017).

6 agosto 2022: Celebrazione ufficiale “Un Oltretorrente di borghi, osterie e Barricate”, con la partecipazione di autorità cittadine e associazioni anti-fasciste. La celebrazione inizierà con una visita guidata ai luoghi dell’agosto ‘22, a cura di Francesco Dradi, scrittore, in collaborazione con ARCI Parma. Seguirà la commemorazione al monumento in Piazzale Rondani, con la deposizione di fiori alla presenza delle istituzioni e la presenza di Adolfo Pepe, presidente della Fondazione Di Vittorio.

Settembre 2022 : La città delle Barricate, mostra diffusa en plein air, a cura di Centro Studi Movimenti.

Il progetto prevede un percorso urbano con 12 tappe collocate in alcuni luoghi particolarmente significativi per la storia delle Barricate del 1922 (sia del quartiere Oltretorrente che del Centro storico e del rione Naviglio-Saffi), dove, oltre alla spiegazione presente in loco, sarà possibile, tramite un QR Code, accedere a contenuti multimediali di approfondimento sulla città dell’Agosto 1922: Balbo e i bivacchi squadristi nel centro storico (ad esempio, piazza Garibaldi o piazza della Steccata), le barricate dell’Oltretorrente e del Naviglio (ad esempio, piazza Inzani o la piazzetta di borgo del Naviglio), i dirigenti della rivolta popolare (piazzale Picelli), alcune figure come quelle di Guido Picelli, Armando Moretti, Ulisse Corazza, Antonio Cieri e Gino Gazzola. L’intero percorso sarà fruibile autonomamente dai visitatori e si presta inoltre per visite guidate con le scuole.

7 e 15 settembre 2022, ore 21, piazzale Inzani : Agosto 1922. La rivolta di Parma, due conferenze-spettacolo sul mondo dei rioni popolari e sulle giornate dell’agosto 1922. Racconti di Margherita Becchetti e William Gambetta, a cura di Centro Studi Movimenti.

A corredo della mostra diffusa in città, si prevedono due conferenze-spettacolo in una piazza dell’Oltretorrente sul mondo dei rioni popolari e sulle giornate dell’agosto 1922. I racconti storici dei ricercatori del Centro studi movimenti si alterneranno alle letture di documenti d’archivio e testimonianze fatte da attori e attrici, con l’accompagnamento musicale di artisti e la visione di immagini dell’epoca.

24 settembre – 19 dicembre 2022 : Alle Barricate! Agosto 1922 – La città, i protagonisti, la memoria, mostra a Palazzo Bossi Bocchi realizzata da Fondazione Cariparma, in collaborazione con il Centro studi movimenti. L’esposizione racconta gli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto storico e urbano. Cinque sezioni illustreranno la Parma di cento anni fa, una città divisa fisicamente dal fiume: da una parte i quartieri signorili e dall’altra i borghi popolari. Verranno raccontate “Parma nuova” e “Parma vecchia” grazie alle fotografie di Armando Amoretti, le immagini d’archivio e le vedute della città vecchia e attraverso l’occhio dei pittori della scuola parmense, pagine dei giornali del tempo, manifesti e documenti storici.

27 settembre 2022 : “Raccontare per la storia”. Il racconto delle Barricate del ’22, incontro pubblico a cura di ISREC.

Narrazione teatrale degli eventi che determinarono la Rivolta delle barricate dell'agosto 1922. Il progetto di public history vedrà la collaborazione di storici, narratori/attori, musicisti, interpreti in un racconto corale degli avvenimenti accaduti a Parma in quell'estate di cento anni fa, intrecciando i diversi punti di vista dei soggetti protagonisti e dei contesti storici che caratterizzarono quella complessa stagione politica.

Anno scolastico 2022-23 : Didattica. Percorsi del ‘900, proposta didattica a cura di ISREC.

Laboratori rivolti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi ad oggetto gli eventi e il contesto che determinarono la rivolta delle Barricate a Parma nell’agosto del ’22. Saranno svolti due incontri, il primo in classe dedicato soprattutto all’interpretazione storica dell’evento attraverso l’uso di documenti, immagini, testimonianze, mappa interattiva digitale, e il secondo all’aperto, con partenza dal monumento alle Barricate in Piazzale Rondani e percorsi attorno ai borghi dove più intensi furono gli scontri e la resistenza antifascista (borgo del Naviglio, borgo Gazzola e via XX Settembre).

Autunno 2022 : Barricate 1922 – 2022, progetto di mappatura urbana / museo diffuso e multimediale. Segno urbano a cura del Comune di Parma. Il progetto prevede la creazione di un segno urbano installato nei luoghi simbolo della città che darà la possibilità di approfondire le vicende storiche in maniera interattiva e multimediale partendo dalla tracciatura cittadina del sedime delle originarie barricate. L’analisi delle fotografie storiche scattate da Armando Amoretti nel vivo degli avvenimenti ha infatti permesso di localizzare con precisione la posizione, a oggi, di circa 13 barricate.

Tra i contenuti multimediali, la creazione di un sito web dedicato permetterà di proporre, a partire dal tema storico delle barricate, una serie di tematiche inerenti ad antifascismo e resistenza a Parma con rimandi a studi, ricerche e siti specifici e con la possibilità di poter essere costantemente ampliato e aggiornato.

Ottobre – dicembre 2022 : Il mondo di via Pintor dalle Barricate alla Democrazia, proposta didattica a cura di ANPI – Comitato Provinciale di Parma. Progetto grafico rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado per la realizzazione di un murales che contenga riflessioni rispetto alle suggestioni generate dall’analisi del contesto di via Pintor, una via collocata nel pieno centro storico di Parma e percorsa da storia e opportunità, sui temi di Barricate, Libertà, Salute, Cultura, Servizi pubblici, Impresa, Associazionismo.

Novembre 2022 :

Parma ’22 , presentazione volume a cura di ISREC. I risultati dell’indagine storiografica sul periodo 1919-1923, avviata nel 2021, suddivisi in sei saggi: M. Minardi (Politica e istituzioni), D. Vitale (Violenza politica), G. Cioci ( Le antifasciste), M. Arrighini (Squadriste e fascio femminile), R. Melegari (I cattolici e il primo dopoguerra nel parmense), C. Ugolotti, (L’immagine del nemico: fascisti e antifascisti nell’immaginario collettivo, Parma 1919-1923), verranno raccolti in un volume (Parma ‘22) e pubblicato nella collana di saggi dell’Istituto (“Riflessi”), edita da MUP.

Podcast22, a cura dell’Università di Parma. Il progetto prevede la realizzazione, in circa 6 mesi, di un podcast di 6 puntate di 20 minuti ciascuna dedicato alle Barricate, come risultato di un lavoro di ricerca scientifica e raccolta del materiale da parte di un team di ricercatori e specialisti e la realizzazione tecnica da parte di una società specializzata, che provvederà anche alla distribuzione sulle principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast).

Pubblicazioni in occasione del Centenario

Le Barricate a Parma – 100 anni, a cura di Andrea Tinterri in collaborazione con l’Archivio Fotografico Amoretti, edito da Silvana Editoriale.

Il volume si concentrerà sull’episodio delle barricate di Parma del 1922 analizzandolo dal punto di vista iconografico, attraverso le immagini Armando Amoretti, con l’obiettivo di inserire il singolo episodio all’interno di una storia dell’immagine molto più ampia, considerandolo quindi come caso di studio da cui sviluppare una ricerca tra fotografia e storia del Novecento. Oltre al curatore e critico Andrea Tinterri, saranno coinvolti nella pubblicazione il critico e storico specializzato in fotografia Francesco Zanot, la docente universitaria Cristina Casero e il fotografo e saggista Uliano Lucas.

Stradario partigiano a vignette: Parma 1922 – 1945, a cura della Fondazione Matteo Bagnaresi Onlus. Pubblicazione dello stradario 2022, che ripercorrerà, attraverso un centinaio di luoghi e volti, la storia dell’antifascismo parmigiano a partire dai fatti immediatamente precedenti alle giornate dell’agosto 1922 fino alla Liberazione. Il progetto rappresenta la continuazione de “Lo stradario parmigiano a vignette” e del volume del 2021 “La Città delle donne a vignette”. Analogamente alle edizioni precedenti, anche lo stradario 2022 coinvolgerà decine di disegnatori, sia professionisti che amatoriali.