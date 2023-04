Lesignano, lavori per l'acquedotto: erogazione sospesa in alcune zone

Lavori di manutenzione per l'acquedotto di Lesignano Bagni che serve il comune pedemontano. Oggi, martedì 18 Aprile, dalle 8 alle 12, verranno effettuati importanti interventi sulla rete idrica in località Case Trombi, intervenendo sulla tubazione principale che conduce oltre il serbatoio di Santa Maria sino ai confini del Comune. Verra messa in esercizio la nuova condotta tra il serbatoio di Torricchia e Tassara.

Squadre di Ireti e ditte esterne opereranno sul cantiere sulla condotta del diametro di 200 mm della lunghezza di circa 2 km, oltre alle diramazioni, per migliorare la rete bloccando le perdite e restituendo l'acquedotto alla sua piena funzionalità operativa.

Durante l'effettuazione dei lavori, tranne che per le zone elencate di seguito, l'erogazione verrà garantita utilizzando le scorte all'interno dei serbatoi e sarà assicurato il servizio alle utenze sensibili. Tuttavia potrebbero verificarsi cali di pressione e portata: si raccomanda ai cittadini di limitare l'utilizzo dell'acqua per tutta la giornata, onde non esaurire anzitempo la scorta nei serbatoi che alimentano la rete.

L'erogazione dell'acqua, invece, verrà interrotta nelle seguenti zone: nel Comune di Lesignano de' Bagni: via Dei Boschi, via Carrozzera, via Sul Monte, via Masdone, via Rondella, via Castello, via Partigiani D’Italia, via Argini Sud, via Belvedere, via Viazzola. In Località Stadirano: via Argini Sud dal 44 al 66 e dal 27 al 41. In Località Rivalta potrebbero verificarsi cali di pressione.

Terminati i lavori, la regolare funzionalità della rete verrà ripristinata, salvo imprevisti, nei tempi stabiliti. Gli impianti devono tuttavia essere considerati sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.